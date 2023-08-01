Cát Tường bất ngờ thông báo 'có bầu' ở tuổi U50, danh tính người đàn ông kề cạnh gây chú ý!

Ngoài công việc diễn viên, Cát Tường còn được yêu mến khi làm MC tại các chương trình hẹn hò. Nữ nghệ sĩ được khen là "bà mối" mát tay nhất Vbiz. Tuy nhiên, đường tình duyên của bà mối Cát Tường lại 'rối như tơ vò'. Nhiều năm qua, nữ diễn viên làm mẹ đơn thân và chưa công khai thêm mối tình nào sau khi chia tay với người mẫu Minh Thành.

Xuất hiện bên cạnh "bà mai" Cát Tường là diễn viên Trung Dũng. Hình ảnh mới này của Cát Tường đã khiến dân tình ngỡ ngàng bởi trước đó nữ diễn viên còn cho biết cô vẫn chưa tìm được người bạn đời phù hợp.

Nữ nghệ sĩ lộ diện với bụng bầu to vượt mặt, kèm theo đó là dòng trạng thái thông báo: "Có bầu rồi nha… cái bầu này là của ai?"

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Cát Tường từng thẳng thắn khẳng định không bao giờ muốn có một người chồng bình thường, không có chí hướng: "Tôi không bao giờ chọn một người chồng ngốc vì có cũng như không. Có nhiều người chồng chỉ là tạm bợ. Nhiều cặp đôi đến với nhau cũng chỉ là tạm bợ. Họ không hề yêu thương nhau mà chỉ sống với nhau vì mục đích nhất định. Những người phụ nữ chỉ chấp nhận lấy chồng vì phải lấy chồng. Cho là có một kiếp chồng, nhưng họ sống như vậy làm gì có hạnh phúc".

Theo tìm hiểu thì đây chỉ là hình ảnh nhân vật trong dự án phim của NSƯT Cát Tường, không hề có chuyện nữ nghệ sĩ mang bầu ở tuổi U50

Hiện tại, điều khiến "bà mối" tiếc nuối nhất là vì chỉ có một đứa con. Đặc biệt là khi Na Uy trưởng thành và đi du học xa, nữ diễn viên cảm thấy buồn vì chỉ có một mình: "Những năm trước, tôi muốn lấy chồng sinh con nhưng con gái và mẹ tôi toàn ngăn cản. Bởi vậy nên đời tôi mới dang dở như ngày hôm nay, đến giờ vẫn chưa có chồng. Tôi nhìn lại ngày xưa mà hối hận. Tôi tiếc rằng những năm con gái còn nhỏ khoảng 2,3 tuổi, tôi không đẻ rồi nuôi thêm một đứa nữa. Hồi đó mà đẻ thì bây giờ hai chị em lớn trạc tuổi nhau, cùng đỡ đần tôi, chơi đùa vui nhà vui cửa. Giờ tôi chỉ có một đứa duy nhất, cái gì cũng chỉ biết đặt kỳ vọng vào nó. Rủi nó không như ý tôi mong muốn thì tôi buồn. Rồi nó đi học nước ngoài, tôi ở nhà có một mình cũng lại buồn".

Con gái duy nhất của Ns Cát Tường hiện là du học sinh ngành Quản trị kinh doanh tại Úc

Được biết, Nauy (tên thật là Nguyễn Cát Tường An) là con gái duy nhất của nghệ sĩ Cát Tường, sinh năm 2002, hiện là du học sinh ngành Quản trị kinh doanh tại Úc. Cô được Cát Tường cho đi du học từ năm 15 tuổi, thỉnh thoảng về nước thăm mẹ và ông bà vào một số dịp đặc biệt.