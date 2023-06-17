Diện bikini đỏ rực 'check-in' cuối tuần, Cát Tường khiến dân tình 'bỏng mắt' vì body gợi cảm ở tuổi 45

Sáng nay, trên trang cá nhân, MC Cát Tường hào hứng chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ tại một bể bơi ở Kuala Lumpur, Malaysia trong chuyến đi du lịch của mình kèm dòng trạng thái: "Dậy sớm để hòa mình vào thiên nhiên, bơi 1 vòng nơi tinh hoa hội tụ, nhâm nhi 1 ly caffe xanh và cảm nhận sức sống của bản thân, thật tuyệt! Hãy yêu lấy mình trước khi yêu người khác, sống không phải để hy sinh và chịu đựng!"

Bộ bikini thiết kế táo bạo, khoe trọn đường cong cơ thể của nữ nghệ sĩ

Nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ ở tuổi 45 của Cát Tường cũng nhận được rất nhiều lời khen của cư dân mạng: "Chị Tường măt đồ đẹp dáng chuẩn lắm", "Hót hòn họt luôn chị", "Quá đẹp và quá quyến rũ", "Cute cưng cưng", "Body đẹp, cơ bắp thật", "Lần sau nhớ book thêm thợ chụp hình riêng nhé, hình ảnh sẽ chill hơn nữa nè",...

Nhan sắc trẻ trung ở tuổi 45 của Cát Tường nhận được nhiều lời khen

Có thể thấy, ở tuổi U50, Cát Tường vẫn trẻ trung và xinh đẹp, để giữ được vóc dáng như hiện tại, cô thường cố gắng dành ra 30-60 phút mỗi ngày để tập thể dục dù công việc bận rộn. Nữ MC cũng từng chia sẻ cô cũng hạn chế tinh bột và đồ dầu mỡ trong chế độ ăn hằng ngày của mình.

Để giữ vóc dáng như hiện tại, Cát Tường đã dành thời gian tập luyện thể thao và có chế độ ăn uống hợp lý

Cát Tường được biết đến là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Ngoài ra, cô cũng "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực khác như ca hát, làm MC cho nhiều chương trình có lượng theo dõi khá lớn và được nhiều người yêu mến.

Đặc biệt, cô nổi tiếng với danh xưng "bà mối quốc dân" khi dẫn dắt nhiều chương trình ghép đôi như "Bạn muốn hẹn hò", "Hẹn ăn trưa",... Hiện tại, dù ở độ tuổi 45, cô vẫn duy trì được sức hút mãnh liệt, sắc vóc được khen ngợi ngày một thăng hạng và đang có cho mình cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.