'Bà mai' Cát Tường tích cực khoe dáng với thiết kế khoét eo, 'than thở' 1 câu gây chú ý về tình trạng hiện tại!

Dù bước qua độ tuổi tứ tuần, Cát Tường vẫn được ngợi khen về nhan sắc ngày càng mặn mà. Thời gian gần đây, nữ diễn viên còn không ngần ngại diện những bộ cánh hở bạo hay những bộ bikini đầy nóng bỏng.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, không chỉ bén duyên qua các vai diễn trên màn ảnh hay sân khấu, Cát Tường còn được yêu mến khi làm "bà mối" trên show hẹn hò. Thế nhưng, mai mối mát tay là vậy nhưng tình duyên của nữ nghệ sĩ lại gặp nhiều gian truân.

Bên cạnh đó, dân tình cũng đặc biệt chú ý đến dòng trạng thái mới của nữ MC. Theo đó, "bà mối" cũng than thở việc cô đơn của mình: "Đêm nay ai đưa em về. Cô đơn nha, em thích vậy cho thiên hạ thèm chơi".

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, bà mẹ 1 con tiếp tục "xả kho" loạt ảnh trong chuyến đi du lịch Thái Lan. Đáng chú ý, trong những hình ảnh chia sẻ, nữ MC diện một chiếc đầm body màu đen sang trọng, trẻ trung với điểm nhấn là phần khoét eo khoe body.

Nữ MC tiếp tục 'than thở' về tình trạng độc thân của mình

Trước đó, chia sẻ với truyền thông, Cát Tường trải lòng nhiều trăn trở về gia đình, về cuộc sống riêng và tương lai sau này của mình. Ở tuổi 46, Cát Tường được rất nhiều bạn bè ủng hộ việc đi thêm bước nữa. Thế nhưng, cô vẫn còn chần chừ vì phải lo lắng cho gia đình, đặc biệt là khi ba mẹ cũng không quá ủng hộ, vì sợ cô lập gia đình mới, có thêm con cái sẽ ảnh hưởng đến con gái Nauy.

Hiện tại, khi đã lo lắng tương đối chu toàn và đầy đủ cho ba mẹ và con gái cũng đã ổn định công việc ở Úc, nữ nghệ sĩ cảm thấy đã đến lúc tập trung suy nghĩ cho chuyện cá nhân

Hiện tại, khi đã lo lắng tương đối chu toàn và đầy đủ cho ba mẹ và con gái cũng đã ổn định công việc ở Úc, nữ nghệ sĩ cảm thấy đã đến lúc tập trung suy nghĩ cho chuyện cá nhân. Cát Tường quan niệm, cô không nặng lòng và quan trọng chuyện lấy chồng hay không, chỉ cần có một người đồng hành với mình cả đời là đủ.

NSƯT Cát Tường thẳng thắn tiết lộ tiêu chí khi chọn người bạn đời

NSƯT Cát Tường thẳng thắn tiết lộ tiêu chí khi chọn người bạn đời: "Tôi cần một người có thể cùng mình tung tăng dạo phố, diện mạo phải sáng sủa, sạch sẽ, có thể xăm trổ nhưng đừng mang trên người vết sẹo chém. Tôi cũng không cần body 6 múi nhưng cũng không nên quá mập. Tôi cũng không cần họ giàu có nhưng phải lo được cho bản thân, và nên cao hơn tôi một chút để xứng đôi. Về độ tuổi thì có thể dao động từ 35 đến 45 là phù hợp”.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cát Tường đã ly hôn chồng cũ hơn 2 thập kỉ. Với cô, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nên bây giờ không có sự nuối tiếc gì với quá khứ, mà đã luôn sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới.