Netizen 'choáng ngợp' trước loạt ảnh diện bikini của MC Cát Tường ở độ tuổi U50

Hậu trường 10/05/2023 09:58

Loạt ảnh diện bikini của MC Cát Tường đã nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Mới đây, MC Cát Tường tiếp tục "đốt mắt" khán giả khi cô "xả kho" loạt ảnh diện bikini một mảnh được thực hiện ở Bình Thuận. Có thể thấy, nữ MC diện bikini một mảnh khoe đường cong cơ thể, bất chấp việc đã bước sang độ tuổi U50. 

Netizen 'choáng ngợp' trước loạt ảnh diện bikini của MC Cát Tường ở độ tuổi U50 - Ảnh 1
MC Cát Tường khoe nhan sắc trong trang phục bikini một mảnh.

Ngoài nhan sắc và vóc dáng trẻ trung so với độ tuổi, vòng một ngồn ngộn của MC Cát Tường cũng trở thành chi tiết thu hút sự chú ý từ dân mạng. Thời gian gần đây, MC Cát Tường thường xuyên khiến dân tình 'nháo nhào' bởi loạt ảnh 'bốc lửa' được đích thân nữa MC chia sẻ trên trang cá nhân.

Dù ở độ tuổi U50, song với việc luôn suy nghĩ tích cực, yêu đời, kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập chăm chỉ, nghệ sĩ Cát Tường vẫn khiến netizen trầm trồ, ghen tị về nhan sắc lẫn vóc dáng. Bởi thế nên cô luôn tự tin khoe cơ thể của mình trước ống kính máy quay hay trên mạng xã hội.

Netizen 'choáng ngợp' trước loạt ảnh diện bikini của MC Cát Tường ở độ tuổi U50 - Ảnh 2
Nữ MC tự tin khoe "đường cong" trước ống kính.

Bên dưới bài đăng, nhiều netizen đã để lại những bình luận tích cực, khen ngợi. Đồng thời, không ít cư dân mạng còn xin bí kíp giữ nhan sắc lẫn vóc dáng của MC Cát Tường. 

Netizen 'choáng ngợp' trước loạt ảnh diện bikini của MC Cát Tường ở độ tuổi U50 - Ảnh 3
Nhiều cư dân mạng xin bí kíp giữ dáng của MC Cát Tường.

 Nghệ sĩ Cát Tường là một trong số ít những người nổi tiếng dám thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ. Chia sẻ với truyền thông, nghệ sĩ Cát Tường cho biết cô đã trải qua 5 lần thẩm mỹ vì muốn có được chiếc mũi đẹp. Tuy nhiên, việc phẩu thuật thẩm mỹ không được như ý vì nhiều vấn đề. Song tính đến hiện tại, nhan sắc lẫn vóc dáng của MC Cát Tường đã phần nào cải thiện, thế nên nữ MC cũng đã tự tin hơn trước ống kính máy quay so với thời điểm mới trùng tu nhan sắc. 

Netizen 'choáng ngợp' trước loạt ảnh diện bikini của MC Cát Tường ở độ tuổi U50 - Ảnh 4
MC Cát Tường.

Nghệ sĩ Cát Tường sinh năm 1977, nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình: Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Huyền thoại tím... Cô từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 (vai Bà Tâm trong vở Đôi mắt của biển), Huy chương bạc liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 (vai bà Tư cận vở Đôi bờ)... Ngoài diễn kịch, đóng phim, làm MC, Cát Tường còn đi hát. Năm 1996, chị đoạt giải ba Tiếng hát truyền hình TP.HCM.

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