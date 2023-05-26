Hơn 2 thập kỉ ly hôn tình cũ, Cát Tường than thở vẫn 'ế' và mong muốn được mai mối ngay

Hậu trường 26/05/2023 14:39

MC Cát Tường từng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn hai thập kỷ từ khi cô ly hôn.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, không chỉ bén duyên qua các vai diễn trên màn ảnh hay sân khấu, Cát Tường còn được yêu mến khi làm "bà mối" trên show hẹn hò. Thế nhưng, mai mối mát tay là vậy nhưng tình duyên của nữ nghệ sĩ lại gặp nhiều gian truân.

Vừa qua, chia sẻ với truyền thông, Cát Tường trải lòng nhiều trăn trở về gia đình, về cuộc sống riêng và tương lai sau này của mình. Ở tuổi 46, Cát Tường được rất nhiều bạn bè ủng hộ việc đi thêm bước nữa. Thế nhưng, cô vẫn còn chần chừ vì phải lo lắng cho gia đình, đặc biệt là khi ba mẹ cũng không quá ủng hộ, vì sợ cô lập gia đình mới, có thêm con cái sẽ ảnh hưởng đến con gái Nauy.

Hơn 2 thập kỉ ly hôn tình cũ, Cát Tường than thở vẫn 'ế' và mong muốn được mai mối ngay - Ảnh 1
Hiện tại, khi đã lo lắng tương đối chu toàn và đầy đủ cho ba mẹ và con gái cũng đã ổn định công việc ở Úc, nữ nghệ sĩ cảm thấy đã đến lúc tập trung suy nghĩ cho chuyện cá nhân.

Hiện tại, khi đã lo lắng tương đối chu toàn và đầy đủ cho ba mẹ và con gái cũng đã ổn định công việc ở Úc, nữ nghệ sĩ cảm thấy đã đến lúc tập trung suy nghĩ cho chuyện cá nhân. Cát Tường quan niệm, cô không nặng lòng và quan trọng chuyện lấy chồng hay không, chỉ cần có một người đồng hành với mình cả đời là đủ.

Hơn 2 thập kỉ ly hôn tình cũ, Cát Tường than thở vẫn 'ế' và mong muốn được mai mối ngay - Ảnh 2
Cát Tường cũng bày tỏ ái nữ cũng mong muốn mẹ có thể sẽ tìm được nửa kia vào một ngày không xa

Nữ MC cũng thẳng thắn đưa ra tiêu chí chọn bạn đời: “Tôi cần một người có thể cùng mình tung tăng dạo phố, diện mạo phải sáng sủa, sạch sẽ, có thể xăm trổ nhưng đừng mang trên người vết sẹo chém. Tôi cũng không cần body 6 múi nhưng cũng không nên quá mập. Tôi cũng không cần họ giàu có nhưng phải lo được cho bản thân, và nên cao hơn tôi một chút để xứng đôi. Về độ tuổi thì có thể dao động từ 35 đến 45 là phù hợp”.

Hơn 2 thập kỉ ly hôn tình cũ, Cát Tường than thở vẫn 'ế' và mong muốn được mai mối ngay - Ảnh 3
Nữ MC từng thẳng thắn đưa ra tiêu chí chọn bạn đời: “Tôi cần một người có thể cùng mình tung tăng dạo phố, diện mạo phải sáng sủa, sạch sẽ, có thể xăm trổ nhưng đừng mang trên người vết sẹo chém"

Mới đây, dưới một bài viết của diễn viên Ngọc Lan chia sẻ về một chương trình hẹn hò, Cát Tường đã không ngần ngại để lại bình luận than thở tình trạng "ế" của mình và mong muốn được mai mối ngay. 

Lập tức, Ngọc Lan đáp lại lời đàn chị rằng: "Cát xê của chị là vận động toàn lực để lựa người ghép đôi nha". Màn tương tác của MC Cát Tường và Ngọc Lan nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Hơn 2 thập kỉ ly hôn tình cũ, Cát Tường than thở vẫn 'ế' và mong muốn được mai mối ngay - Ảnh 4
Hơn 2 thập kỉ ly hôn tình cũ, Cát Tường than thở vẫn 'ế' và mong muốn được mai mối ngay - Ảnh 5
Bài viết của diễn viên Ngọc Lan chia sẻ về một chương trình hẹn hò

Trước đó, MC Cát Tường từng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã hơn hai thập kỷ từ khi cô ly hôn. Với cô, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua nên bây giờ không có sự nuối tiếc gì với quá khứ, mà đã luôn sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới.

Hơn 2 thập kỉ ly hôn tình cũ, Cát Tường than thở vẫn 'ế' và mong muốn được mai mối ngay - Ảnh 6
Cát Tường đã không ngần ngại để lại bình luận than thở tình trạng "ế" của mình và mong muốn được mai mối ngay

Đồng thời, Cát Tường cũng bày tỏ ái nữ cũng mong muốn mẹ có thể sẽ tìm được nửa kia vào một ngày không xa. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ cho biết: "Mấy năm trước con sốc chứ giờ con đã chuẩn bị tâm lý hết rồi, giờ mà báo có đăng mẹ cặp kè trai trẻ thì cũng thường thôi, trẻ nhiêu cũng được vui đi mẹ (nhớ lớn hơn con tí nha ha ha). Mà mẹ không được đẻ nữa nha, con nói trước mẹ lấy ai cũng được mà mẹ đẻ nữa là con bỏ nhà đi bụi, nó thuyết giảng cho tôi một tiếng những lý do tôi không được đẻ, nó chốt mẹ đẻ rồi người ta cũng bỏ mẹ thôi. Ơ rồi tui biết phải làm sao?".

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