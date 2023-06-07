Sau khi đưa tiêu chí chọn người yêu, MC Cát Tường tuyên bố chỉ cần vài người bạn đồng hành

Nổi tiếng là ''bà mai'' của Vbiz, tuy nhiên Cát Tường lại vẫn loay hoay tìm kiếm cho mình một bến đỗ mới. Nữ MC khiến người hâm mộ ngạc nhiên khi tuyên bố chỉ cần vài người bạn đồng hành.

Cát Tường được biết tới là nữ MC, diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Nữ MC 7X còn từng nổi tiếng là "bà mối" mát tay trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng với Quyền Linh. Mặc dù là người se duyên thành công cho hàng trăm cặp đôi nhưng Cát Tường lại có đường tình duyên trắc trở và lận đận. Cát Tường được mệnh danh là ''bà mai'' Vbiz Mệnh danh là ''bà mai'' nhưng Cát Tường có đường tình duyên trắc trở Năm 2001, lúc đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nữ MC bất ngờ quyết định kết hôn với bạn trai Việt kiều. Cả hai sau đó đã có chung một con gái. Tuy nhiên đến năm 2005, Cát Tường và chồng cũ đã đường ai nấy đi khi cô mới sinh con được 1 tháng.

Cát Tường sau khi ly hôn đã quyết định làm mẹ đơn thân nuôi dạy con gái Nữ nghệ sĩ cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cũng đã hơn hai thập kỷ từ khi cô ly hôn. Với cô, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, chịu đựng nỗi đau cũng là cách để bản thân mình trưởng thành, trải nghiệm, nên cô bây giờ không có sự nuối tiếc gì với quá khứ, mà đã luôn sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới, tươi sáng và ấm áp. Nữ MC còn chia sẻ thêm cô cần một người có chút ngoại hình, hợp tâm ý và tính cách của mình để có thể cùng trò chuyện với nhau. Cát Tường không quan trọng việc người đó đã ly hôn, mất vợ hay có con lớn, vì ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Nhưng có một điều mà chắc chắn Cát Tường không thể chấp nhận đó là những người đàn ông còn đang vướng bận thủ tục hậu ly hôn, hay có con nhỏ. Vì khi đó, cô biết bản thân người ấy sẽ chưa thể sẵn sàng để có thể bước vào một cuộc tình mới.

Gần đây nữ MC thường xuyên đăng tải hình ảnh nóng bỏng, tươi trẻ, tuyên bố sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới Tuy nhiên mới đây ''bà mai'' Cát Tường khiến người hâm mộ tò mò khi đăng dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân kèm bức ảnh cuốn hút, trẻ trung của cô ở tuổi 45. Cụ thể, MC Cát Tường chia sẻ cuộc đời có nhiều sự lựa chọn, đừng quá cố chấp cãi lại cảm xúc thật sự bên trong. Nữ MC khẳng định cuộc sống không cần quá nhiều người bên cạnh, chỉ cần một vài người bạn đáng tin cậy ''đồng hành'' là được. Nữ MC đăng tải trạng thái đầy tâm sự khiến người hâm mộ tò mò Cát Tường khoe sắc vóc mặn mà, xinh đẹp tuổi 46 Trước đó, trong một chương trình, Cát Tường đã chia sẻ cô hai lần vô tình trở thành người thứ ba. Lần đầu tiên vào năm 15 tuổi, lần thứ hai là sau khi ly hôn với chồng cũ. Tuy nhiên, cả hai lần nữ MC đều là người mạnh mẽ rời xa mối quan hệ ''độc hại'', cô không muốn vì cần tình yêu hay quá cô đơn mà lại đánh mất lòng tự trọng và đạo đức của bản thân. Cát Tường từng gây sốc khi tiết lộ có đến hai lần trở thành người thứ ba Sau hơn 10 năm đổ vỡ với ông xã Việt kiều, cô từng công khai chuyện tình cảm với người mẫu kém 13 tuổi Minh Thành trong một gameshow. Nữ MC đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện tuổi tác trong tình yêu đối với cô là chuyện rất bình thường. Sau hai năm hẹn hò, nữ MC và tình trẻ cũng nhanh chóng đường ai nấy đi khiến nhiều người bất ngờ. Cát Tường từng có hai năm yêu đương với người mẫu Minh Thành kém cô 13 tuổi Cát Tường còn từng cho biết đã trải qua 2 mối tình với 2 chàng trai kém lần lượt 10, 11 tuổi nhưng không thể tiến xa vì rào cản của gia đình. Sau những mối tình với bạn trai kém tuổi, hiện tại Cát Tường vẫn đang độc thân. Nữ MC vẫn chưa công khai người yêu mới và dành chủ yếu thời gian cho công việc và chăm lo cho gia đình. MC Cát Tường hiện tại tập trung vào chăm sóc gia đình và hoạt động nghệ thuật Cát Tường tâm niệm rằng nếu bản thân biết mình muốn gì, cần gì ở một tình yêu, thì sẽ chẳng có gì sai khi chia sẻ những tiêu chí để có thể tìm được một người bạn đời phù hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-dua-tieu-chi-chon-nguoi-yeu-mc-cat-tuong-tuyen-bo-chi-can-vai-nguoi-ban-dong-hanh-589778.html