Bà mối Cát Tường đăng ảnh cùng ái nữ, công khai tuyển chồng và con rể cùng lúc gây chú ý

Nữ MC bất ngờ đăng tải hình ảnh xuất hiện rạng rỡ cùng con gái kèm dòng trạng thái gây chú ý.

Trên trang cá nhân hôm 1/6, NSƯT Cát Tường cũng dành thời gian để đi chơi cùng con gái. Bà mẹ 1 con hào hứng chia sẻ: "Dù bé đã lớn rồi nhưng trong mắt mẹ bé vẫn là thiếu nhi nha. Đăng nhẹ mấy tấm hình cuối ngày chúc bé nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống". Cát Tường đăng tải hình ảnh cùng con gái vào ngày Quốc tế Thiếu nhi. Dòng trạng thái của cô còn gây chú ý khi chia sẻ: "Nhắc nhẹ mấy anh bớt tràn vô Facebook nói em ế nha. Em định kiếm thêm người tử tế chứ hổng có ế. Em có vốn bự lâu lắm rồi, giờ tuyển chồng, tuyển con rể luôn. Cho 2 bạn đó chơi chung cho vui".

Cát Tường khoe nhan sắc ở tuổi U50 cùng cô con gái Nauy. Cô bất ngờ gây chú ý khi công khai đăng tuyển chồng cho cả 2 mẹ con. Hiện tại ái nữ nhà Cát Tường đang là du học sinh ngành Quản trị kinh doanh tại Úc. Thời gian gần đây Na Uy đang có mặt tại Việt Nam, và cô thường tham gia một số sự kiện cùng Cát Tường để ủng hộ mẹ "tái xuất" với vai trò diễn viên sau nhiều năm làm MC. Cả 2 có màn tương tác đáng yêu trên mạng xã hội. Cát Tường cho biết Tường An trưởng thành, tự lập sớm. Từng chia sẻ về con gái, Cát Tường nói:"Cuộc đời tôi có thể sai, thất bại ở nhiều thứ nhưng tôi hãnh diện vì đã làm điều đúng duy nhất là sinh được cô con gái này. Hai mẹ con xem nhau như những người bạn thân. Tường An luôn chia sẻ mọi vui buồn, làm chỗ dựa giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tính con quyết đoán, mạnh mẽ".

Nauy có tên thật là Nguyễn Cát Tường An, sinh năm 2002 và đang là du học sinh tại Úc. Tường An có nhan sắc khả ái, chiều cao 1,73 m, vóc dáng như người mẫu. Cô được nhiều người khuyên nên thi nhan sắc hoặc nối nghiệp mẹ gia nhập showbiz. Con gái Cát Tường du học ở Australia từ lúc 15 tuổi. Cô hiện là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh. Không những tuyển "bạn đời", NSƯT Cát Tường mong muốn tuyển cả con rể. Nữ MC từng chia sẻ con gái rất ủng hộ mẹ về chuyện tình cảm.

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