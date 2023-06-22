NSƯT Cát Tường chi tiền đưa bố mẹ du hí Úc, sum họp với 'người đặc biệt'

Hậu trường 22/06/2023 12:13

Nữ nghệ sĩ cũng tranh thủ thời gian của bản thân để đưa bố mẹ sang tham quan du lịch và thăm 'người đặc biệt'.

Sau thời gian dài tham gia nhiều chương trình và các dự án của bản thân, NSƯT Cát Tường vừa tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch nước ngoài cùng gia đình để “sạc” lại năng lượng. Qua những hình ảnh được nữ nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều khán giả đã đoán ra được cô đang cùng bố mẹ sang Úc để nghỉ dưỡng và thăm con gái Nauy.   

NSƯT Cát Tường chi tiền đưa bố mẹ du hí Úc, sum họp với 'người đặc biệt' - Ảnh 1NSƯT Cát Tường chi tiền đưa bố mẹ du hí Úc, sum họp với 'người đặc biệt' - Ảnh 2

NSƯT Cát Tường chi tiền đưa bố mẹ du hí Úc, sum họp với 'người đặc biệt' - Ảnh 3
NSƯT Cát Tường bên gia đình của mình tại Úc

Được biết, Nauy (tên thật là Nguyễn Cát Tường An) là con gái duy nhất của nghệ sĩ Cát Tường, sinh năm 2002, hiện là du học sinh ngành Quản trị kinh doanh tại Úc. Cô được Cát Tường cho đi du học từ năm 15 tuổi, thỉnh thoảng về nước thăm mẹ và ông bà vào một số dịp đặc biệt. 

NSƯT Cát Tường chi tiền đưa bố mẹ du hí Úc, sum họp với 'người đặc biệt' - Ảnh 4NSƯT Cát Tường chi tiền đưa bố mẹ du hí Úc, sum họp với 'người đặc biệt' - Ảnh 5

NSƯT Cát Tường chi tiền đưa bố mẹ du hí Úc, sum họp với 'người đặc biệt' - Ảnh 6
NSƯT Cát Tường sum họp cùng con gái Nauy. Nauy cao 1,73 m, có vóc dáng như người mẫu cùng gương mặt cá tính, được nhiều người khuyên nên gia nhập showbiz để nối nghiệp mẹ

Trong dịp hè năm nay, nghệ sĩ Cát Tường cũng tranh thủ công việc cá nhân của bản thân để đưa bố mẹ sang tham quan du lịch và thăm con gái. Nữ nghệ sĩ cũng từng có chia sẻ, với cô gia đình và con gái là hậu thuẫn và là động lực giúp cô cố gắng hơn trong công việc và cuộc sống.    

NSƯT Cát Tường chi tiền đưa bố mẹ du hí Úc, sum họp với 'người đặc biệt' - Ảnh 7

NSƯT Cát Tường chi tiền đưa bố mẹ du hí Úc, sum họp với 'người đặc biệt' - Ảnh 8
NSƯT Cát Tường chia sẻ ở đây đang là mùa đông, trời lạnh nên cô cũng diện những trang phục đơn giản, giữ ấm cơ thể

NSƯT Cát Tường được biết đến là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Ngoài ra, cô cũng "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực khác như ca hát, làm MC cho nhiều chương trình có lượng theo dõi khá lớn và được nhiều người yêu mến.  

Đặc biệt, cô nổi tiếng với danh xưng "bà mối quốc dân" khi dẫn dắt nhiều chương trình ghép đôi như "Bạn muốn hẹn hò", "Hẹn ăn trưa",... Hiện tại, dù ở độ tuổi 45, cô vẫn duy trì được sức hút mãnh liệt, sắc vóc được khen ngợi ngày một thăng hạng và đang có cho mình cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.  

Diện bikini đỏ rực 'check-in' cuối tuần, Cát Tường khiến dân tình 'bỏng mắt' vì body gợi cảm ở tuổi 45

Diện bikini đỏ rực 'check-in' cuối tuần, Cát Tường khiến dân tình 'bỏng mắt' vì body gợi cảm ở tuổi 45

Nữ MC không ngại phô diễn đường cong trong bộ bikini có thiết kế khá táo bạo.

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