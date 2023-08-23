NSƯT Cát Tường bị choáng, ngồi gục trên đường, tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe khi đang ở nước ngoài!

Hậu trường 23/08/2023 11:43

Sau khi được người thân hỗ trợ kịp thời, hiện tại, tình trạng sức khỏe của nữ nghệ sĩ đã ổn định trở lại.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC NSƯT Cát Tường khiến khán giả và người hâm mộ lo lắng khi thông tin cô gặp vấn đề về sức khỏe khi đang ở nước ngoài. Cô chia sẻ mình không may bị trúng gió và được người thân cạo gió để thải độc tố trong cơ thể ra ngoài. Cụ thể, nữ MC viết: "Trúng gió độc rồi cả nhà ơi, nhỏ em dâu nó cạo gió cho chị mà mọi người nhìn quá, sợ kêu cảnh sát bắt quá". 

NSƯT Cát Tường bị choáng, ngồi gục trên đường, tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe khi đang ở nước ngoài! - Ảnh 1

NSƯT Cát Tường bị choáng, ngồi gục trên đường, tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe khi đang ở nước ngoài! - Ảnh 2
NSƯT Cát Tường chia sẻ mình bị choáng do trúng gió và được người thân cạo gió 

Trong những hình ảnh được NSƯT Cát Tường chia sẻ, có thể thấy cô bị choáng phải nằm nghĩ bên đường. Sau khi được người thân hỗ trợ kịp thời, hiện tại, tình trạng sức khỏe của nữ MC đã ổn định trở lại. Trước sự cố bất ngờ về tình hình sức khỏe của NSƯT Cát Tường, đông đảo bạn bèvà khán giả đã bày tỏ sự lo lắng và gửi lời hỏi thăm, động viên đến nữ nghệ sĩ.   

NSƯT Cát Tường bị choáng, ngồi gục trên đường, tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe khi đang ở nước ngoài! - Ảnh 3

NSƯT Cát Tường bị choáng, ngồi gục trên đường, tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe khi đang ở nước ngoài! - Ảnh 4
NSƯT Cát Tường sum họp cùng con gái Nauy. Nauy cao 1,73 m, có vóc dáng như người mẫu cùng gương mặt cá tính, được nhiều người khuyên nên gia nhập showbiz để nối nghiệp mẹ

Được biết, NSƯT Cát Tường đang ở Úc. Sau thời gian dài tham gia nhiều chương trình và các dự án của bản thân, NSƯT Cát Tường vừa "tự thưởng" cho bản thân một chuyến du lịch nước ngoài cùng gia đình để “sạc” lại năng lượng. Qua những hình ảnh được nữ nghệ sĩ chia sẻ trên trang cá nhân, nhiều khán giả đoán cô đang cùng bố mẹ sang Úc để nghỉ dưỡng và thăm con gái Nauy. 

NSƯT Cát Tường bị choáng, ngồi gục trên đường, tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe khi đang ở nước ngoài! - Ảnh 5

NSƯT Cát Tường bị choáng, ngồi gục trên đường, tiết lộ gặp vấn đề về sức khỏe khi đang ở nước ngoài! - Ảnh 6
Nhan sắc trẻ trung ở tuổi 45 của Cát Tường nhận được nhiều lời khen

Cát Tường được biết đến là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả Việt. Ngoài ra, cô cũng "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực khác như ca hát, làm MC cho nhiều chương trình có lượng theo dõi khá lớn và được nhiều người yêu mến.

Đặc biệt, cô nổi tiếng với danh xưng "bà mối quốc dân" khi dẫn dắt nhiều chương trình ghép đôi như "Bạn muốn hẹn hò", "Hẹn ăn trưa",... Hiện tại, dù ở độ tuổi 45, cô vẫn duy trì được sức hút mãnh liệt, sắc vóc được khen ngợi ngày một thăng hạng và đang có cho mình cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.   

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