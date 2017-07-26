Trên trang facebook cá nhân của mình, Đức Hậu - tên thật của Lệ Rơi - đã chia sẻ một bức ảnh với dòng trạng thái: “Còn xíu nữa thôi là xong”.

Mới đây, Lệ Rơi đã đăng tải 1 bức ảnh với chiếc mũi được băng bó và ngay sau đó, nó đã trở thành đề tài bàn luận của dân mạng.

Sau khi Lệ Rơi công bố ảnh trên trang cá nhân, ngay lập tức anh đã có nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đặt nghi vấn về những hành động gần đây của anh chàng như gặp "hot girl" Bella, Tùng Sơn và phẫu thuật thẩm mỹ, liệu có phải anh muốn quay lại showbiz?

Trước thông tin này, nhiều bạn bè và người thân cũng đã gửi những lời động viên tinh thần đến anh chàng. Song, bên cạnh đó, cũng không ít cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ và e ngại với sự trở lại này của Lệ Rơi.

Tài khoản facebook có tên Jay Nguyen bày tỏ: "Chết rồi. Xã hội giờ loạn lạc hết rồi, toàn thành phần cộm cán lên ngôi".

"Có cái thế lực nào đang tài trợ cho Lệ Rơi vs Tùng Sơn phẫu thuật âm mưu lấn sân vào sâu bitch xâm chiếm trái đất lấn áp loài người" - Nick name Tú Bull đặt nghi vấn.

"Mình thích Lệ Rơi của ngày xưa, hình ảnh cũ của anh là đẹp nhất" - Nguyễn Nghĩa cũng bình luận.

Chưa dừng lại, trong một đoạn trò chuyện với bạn của mình, Lệ Rơi tiết lộ anh không dừng lại ở việc nâng mũi mà còn “nhấn mí và làm răng nữa”.