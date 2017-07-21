Sau khi gặp Lệ Rơi, có người muốn mời Bella hợp tác làm truyền thông?

Đời sống 21/07/2017 11:04

Trước đồn đoán của cư dân mạng về việc gặp riêng Bella, Lệ Rơi đã lên tiếng giải thích và tiết lộ điều không ai ngờ tới.

Sau khi sinh con không lâu, Bella được một mạnh thường quân đưa vào TP. Hồ Chí Minh để chăm sóc. Tuy nhiên, vì thấy nơi này không dễ kiếm sống nên cô một mực đòi về Hà Nội.

Lệ rơi và hot girl quỵt tiền Bella
Bức ảnh Lệ Rơi gặp gỡ, có hành động thân thiết với con trai Bella khiến cư dân mạng tò mò - Ảnh: Facebook

Kể từ đó, tung tích của mẹ con Bella nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, hình ảnh "ca sĩ" Lệ Rơi xuất hiện thân thiết bên mẹ con Bella được chia sẻ rộng rãi khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Không chỉ chụp ảnh chung, Lệ Rơi còn có những hành động thân thiết, quan tâm với đứa trẻ. Hành động này khiến nhiều người nghi ngờ, tò mò về mối quan hệ thật sự của hai người.

Sau khi những bức ảnh này xuất hiện trên mạng, có rất nhiều lời đồn đoán được đặt ra. Một số người cho rằng Lệ Rơi thương cảm trước hoàn cảnh của mẹ con Bella nên mới ra tay giúp đỡ. Một số khác nghi ngờ anh chính là cha ruột của con trai Bella. Từ đó, trên trang cá nhân của anh xuất hiện rất nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng cũng như bạn bè.

Một người bạn của Lệ Rơi có tên S.H viết: "Thực ra thằng Đức Hậu mình quen lâu rồi, nó cũng tâm sự về những điều khó nói nhất trong những đêm 2 thằng ôm nhau ngủ. Thôi giờ thì tốt rồi, chẳng gì thiêng liêng bằng tình cảm gia đình cả, giờ tương lai nó cũng vững vàng đủ dũng cảm để nhận lấy trọng trách của người đàn ông. Hậu à! ông đã tìm được 1 nửa yêu thương thì cố gắng chăm chút trả nợ cho cô ấy nhé, nợ gì cũng trả được chỉ sợ nợ đời thôi. 

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho cặp đôi đẹp nhất showbiz nào, mà nếu chuyện này là thật thì cậu ấy sẽ là vị cứu tinh cho cả thế hệ trẻ Việt Nam".

Lệ rơi và hot girl quỵt tiền Bella
Có nhiều lời đồn đoán xung quanh việc Bella và Lệ Rơi gặp gỡ - Ảnh chụp màn hình Facebook của chủ tài khoản S.H

Sau đó không lâu, Lệ Rơi đã chia sẻ hai bức ảnh chụp chung với mẹ con cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Ở đời sợ nhất khi mọi người nhìn vào đó chứng kiến nó nghĩ mọi việc là thật, nhưng sự thật lại không phải vậy".

Lệ rơi và hot girl quỵt tiền Bella
Lệ Rơi cho biết anh chỉ vô tình gặp và cho Bella đi nhờ xe - Ảnh: Facebook

Theo chia sẻ của Lệ Rơi với phóng viên báo Trí thức trẻ, hiện nay có một số người đang muốn liên kết với Bella để làm một số hoạt động truyền thông, quảng cáo. Tuy nhiên, cụ thể sự việc thì anh không chia sẻ vì không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này. Còn việc anh chụp hình chung với Bella là vì vô tình gặp, cô xin đi nhờ về Hà Đông chứ không phải như những gì dân mạng đồn đại.

‘Hot girl’ Bella có thể bị đưa vào viện tâm thần, cách ly khỏi con vô thời hạn

‘Hot girl’ Bella có thể bị đưa vào viện tâm thần, cách ly khỏi con vô thời hạn

Theo thông tin mới nhất, sau khi bị đuổi khỏi máy bay đêm 15/7 thì đến ngày 16/7 Bella cũng đã lên máy bay trở về Hà Nội. Theo nhận định của luật sư, Bella có thể bị cách ly khỏi đứa con trong một thời gian nếu những hành động trước nay của cô được xác minh là có thật.

Xem thêm
Từ khóa:   lệ rơi hotgirl bella lệ rơi gặp bella

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 55 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 55 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 55 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?