Sau khi gặp Lệ Rơi, có người muốn mời Bella hợp tác làm truyền thông?

Sau khi sinh con không lâu, Bella được một mạnh thường quân đưa vào TP. Hồ Chí Minh để chăm sóc. Tuy nhiên, vì thấy nơi này không dễ kiếm sống nên cô một mực đòi về Hà Nội.

Không chỉ chụp ảnh chung, Lệ Rơi còn có những hành động thân thiết, quan tâm với đứa trẻ. Hành động này khiến nhiều người nghi ngờ, tò mò về mối quan hệ thật sự của hai người.

Kể từ đó, tung tích của mẹ con Bella nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, hình ảnh "ca sĩ" Lệ Rơi xuất hiện thân thiết bên mẹ con Bella được chia sẻ rộng rãi khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Sau khi những bức ảnh này xuất hiện trên mạng, có rất nhiều lời đồn đoán được đặt ra. Một số người cho rằng Lệ Rơi thương cảm trước hoàn cảnh của mẹ con Bella nên mới ra tay giúp đỡ. Một số khác nghi ngờ anh chính là cha ruột của con trai Bella. Từ đó, trên trang cá nhân của anh xuất hiện rất nhiều lời chúc mừng của cư dân mạng cũng như bạn bè.

Một người bạn của Lệ Rơi có tên S.H viết: "Thực ra thằng Đức Hậu mình quen lâu rồi, nó cũng tâm sự về những điều khó nói nhất trong những đêm 2 thằng ôm nhau ngủ. Thôi giờ thì tốt rồi, chẳng gì thiêng liêng bằng tình cảm gia đình cả, giờ tương lai nó cũng vững vàng đủ dũng cảm để nhận lấy trọng trách của người đàn ông. Hậu à! ông đã tìm được 1 nửa yêu thương thì cố gắng chăm chút trả nợ cho cô ấy nhé, nợ gì cũng trả được chỉ sợ nợ đời thôi.

Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho cặp đôi đẹp nhất showbiz nào, mà nếu chuyện này là thật thì cậu ấy sẽ là vị cứu tinh cho cả thế hệ trẻ Việt Nam".

Sau đó không lâu, Lệ Rơi đã chia sẻ hai bức ảnh chụp chung với mẹ con cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Ở đời sợ nhất khi mọi người nhìn vào đó chứng kiến nó nghĩ mọi việc là thật, nhưng sự thật lại không phải vậy".

Theo chia sẻ của Lệ Rơi với phóng viên báo Trí thức trẻ, hiện nay có một số người đang muốn liên kết với Bella để làm một số hoạt động truyền thông, quảng cáo. Tuy nhiên, cụ thể sự việc thì anh không chia sẻ vì không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện này. Còn việc anh chụp hình chung với Bella là vì vô tình gặp, cô xin đi nhờ về Hà Đông chứ không phải như những gì dân mạng đồn đại.