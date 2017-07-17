Theo thông tin mới nhất, sau khi bị đuổi khỏi máy bay đêm 15/7 thì đến ngày 16/7 Bella cũng đã lên máy bay trở về Hà Nội. Theo nhận định của luật sư, Bella có thể bị cách ly khỏi đứa con trong một thời gian nếu những hành động trước nay của cô được xác minh là có thật.

Trong thời gian vừa qua, việc Bella sinh con rồi mang theo đứa trẻ đi lang thang khắp nơi khiến nhiều người phẫn nộ. Từ việc đứa nhỏ ngủ li bì khiến nhiều người hoài nghi Bella cho con trai uống sữa có pha thuốc ngủ đến việc cô phủ tóc che hết mặt đứa nhỏ trong clip khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho sự an toàn của đứa bé. Hầu hết mọi người đều cho rằng đứa trẻ cần được tách khỏi mẹ của nó càng sớm càng tốt để tính mạng được an toàn. Trao đổi với phóng viên báo Gia Đình và Pháp Luật, luật sư Huỳnh Mỹ Long (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết: “Thông tin từ nhiều nguồn là như vậy nhưng trong thực tế, liệu cháu bé con đẻ của Bella đang trong tình trạng như thế nào? Bé có thường xuyên trong tình trạng bị mẹ bỏ mặc, không chăm sóc những điều cần thiết với trẻ sơ sinh, thiếu trách nhiệm với con đẻ hoặc nghiêm trọng hơn là sự ngược đãi? Bella đang trong tình trạng mắc bệnh về tâm thần hoặc tâm lý bất ổn hay không thì cần xác định thêm”.

Luật sư Long còn cho biết thêm, ngoài việc đưa thông tin trên mạng xã hội, các cá nhân, tổ chức cần có hành động thiết thực để bảo vệ cháu bé. Thay vì chụp hình, quay clip thì mọi người nên thông báo đến tổ chức, cơ quan có chuyên môn, thẩm quyền về sự an toàn sức khỏe, tình trạng được chăm sóc của đứa bé…

Theo thông tin chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân của chị Nguyễn Phương Linh, mạnh thường quân nhận bảo trợ cho đứa con của Bella, sau khi về đến Hà Nội thì Bella đã vứt hết sữa với tã lại sân bay, chị phải nhờ bạn của mình chạy đến sân bay để lấy lại. Những ngày qua, những ai theo dõi sự việc của Bella có thể thấy chị Linh là người theo sát và nhiệt tình giúp đỡ Bella nhiều nhất. Tuy nhiên, cũng có một số thông tin nghi ngờ, cho rằng có khả năng chị Nguyễn Phương Linh đang lợi dụng Bella để bán hàng online. Họ cho rằng thay vì cố gắng kéo dài sự việc, chị Linh và bạn bè của mình có thể đưa những bằng chứng trên cho các cơ quan chức năng để họ giúp đỡ đứa trẻ. Tuy nhiên, phần đông ý kiến và người quan tâm thì vẫn cho rằng sự việc không đơn giản như những gì cư dân mạng nghĩ và không phải ai cũng có lòng tốt như chị Linh...

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