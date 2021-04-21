Sau hình ảnh tiều tụy trong tang lễ, Chi Dân có chia sẻ nhói lòng: 'Mẹ gặp được ba chưa hay đang cô đơn buồn bã lang thang trong căn nhà này'

Hậu trường 21/04/2021 10:20

Vào ngày 18/4, mẹ ruột Chi Dân đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Tang lễ của mẹ nam ca sĩ được diễn ra kín đáo tại quê nhà.

Sau tang lễ của mẹ, tối 20/4, trên trang cá nhân, Chi Dân đã có chia sẻ đầu tiên. Nam ca sĩ đau buồn viết: "Mẹ bây giờ đang làm gì đó mẹ, không biết có gặp được ba chưa hay đang cô đơn buồn bã lang thang trong căn nhà này, nhìn thấy con mà không thể chạm đến? Nghĩ đến đây mà sao nước mắt con cứ tuôn, con lo cho mẹ và nhớ mẹ lắm mẹ biết không? Biết bao giờ mẹ con mình mới có thể gặp lại nhau đây mẹ?". Chia sẻ của nam ca sĩ đã khiến nhiều người nhói lòng, thương cảm.

Trước đó, sáng ngày 20/4, những hình ảnh Chi Dân ôm chặt di ảnh mẹ trong tang lễ khiến cộng đồng mạng thương xót. Từ hình ảnh được chia sẻ, nam ca sĩ xuất hiện với dáng vẻ vô cùng buồn bã. 

Sau hình ảnh tiều tụy trong tang lễ, Chi Dân có chia sẻ nhói lòng: 'Mẹ gặp được ba chưa hay đang cô đơn buồn bã lang thang trong căn nhà này' - Ảnh 1
Chi Dân ôm chặt di ảnh mẹ
Sau hình ảnh tiều tụy trong tang lễ, Chi Dân có chia sẻ nhói lòng: 'Mẹ gặp được ba chưa hay đang cô đơn buồn bã lang thang trong căn nhà này' - Ảnh 2
Tang lễ được tổ chức kín đáo tại quê nhà
 
Sau hình ảnh tiều tụy trong tang lễ, Chi Dân có chia sẻ nhói lòng: 'Mẹ gặp được ba chưa hay đang cô đơn buồn bã lang thang trong căn nhà này' - Ảnh 3
Nam ca sĩ đau buồn tiễn đưa mẹ lần cuối
 
Sau hình ảnh tiều tụy trong tang lễ, Chi Dân có chia sẻ nhói lòng: 'Mẹ gặp được ba chưa hay đang cô đơn buồn bã lang thang trong căn nhà này' - Ảnh 4
Hình ảnh này khiến người hâm mộ không khỏi xót thương

Ngày mẹ mất, Chi Dân từng nghẹn ngào chia sẻ: "Cảm ơn mẹ đã mang con đến cuộc đời này, hẹn mẹ kiếp sau mình làm mẹ con tiếp nhé. Mẹ ra đi thanh thản, đừng bận tâm về con và những anh chị em trong gia đình".

*Ảnh: FC Chi Dân

Mẹ ca sĩ Chi Dân qua đời ở tuổi 71

Mẹ ca sĩ Chi Dân qua đời ở tuổi 71

Nam ca sĩ Chi Dân cho biết mẹ anh vừa qua đời.

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