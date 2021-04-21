Sau hình ảnh tiều tụy trong tang lễ, Chi Dân có chia sẻ nhói lòng: 'Mẹ gặp được ba chưa hay đang cô đơn buồn bã lang thang trong căn nhà này'

Sau tang lễ của mẹ, tối 20/4, trên trang cá nhân, Chi Dân đã có chia sẻ đầu tiên. Nam ca sĩ đau buồn viết: "Mẹ bây giờ đang làm gì đó mẹ, không biết có gặp được ba chưa hay đang cô đơn buồn bã lang thang trong căn nhà này, nhìn thấy con mà không thể chạm đến? Nghĩ đến đây mà sao nước mắt con cứ tuôn, con lo cho mẹ và nhớ mẹ lắm mẹ biết không? Biết bao giờ mẹ con mình mới có thể gặp lại nhau đây mẹ?". Chia sẻ của nam ca sĩ đã khiến nhiều người nhói lòng, thương cảm.

Trước đó, sáng ngày 20/4, những hình ảnh Chi Dân ôm chặt di ảnh mẹ trong tang lễ khiến cộng đồng mạng thương xót. Từ hình ảnh được chia sẻ, nam ca sĩ xuất hiện với dáng vẻ vô cùng buồn bã.