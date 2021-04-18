Mẹ ca sĩ Chi Dân qua đời ở tuổi 71

Hậu trường 18/04/2021 20:57

Nam ca sĩ Chi Dân cho biết mẹ anh vừa qua đời.

Mới đây, ca sĩ Chi Dân chia sẻ thông tin mẹ anh đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật: "Cám ơn mẹ đã mang con đến cuộc sống này, hẹn kiếp sau mình lại làm mẹ con tiếp mẹ nhé, vĩnh biệt mẹ. Mẹ ra đi thanh thản, đừng bận tâm về con và anh chị em trong gia đình nữa. Bé Hiếu của mẹ đã trưởng thành và sẽ luôn nhớ những gì mẹ dặn dò mà, con yêu mẹ và gia đình này rất nhiều mẹ ơi".

Mẹ ca sĩ Chi Dân qua đời ở tuổi 71 - Ảnh 1
Thông báo của nam ca sĩ về sự ra đi của mẹ
Mẹ ca sĩ Chi Dân qua đời ở tuổi 71 - Ảnh 2
Hình ảnh chia sẻ trong bài viết trước đó của Chi Dân

Được biết, trước đó, nam ca sĩ cũng cập nhật trên trang cá nhân tình hình lâm trọng bệnh của mẹ mình và cầu mong cho bà tai qua nạn khỏi. Dòng chia sẻ của anh đã khiến nhiều người xót thương: "Cầu trời khẩn Phật động lòng thương xót cứu lấy mẹ con..."

Mẹ ca sĩ Chi Dân qua đời ở tuổi 71 - Ảnh 3
Chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc được cho là chia buồn với gia đình Chi Dân

Ngoài ra, trên trang cá nhân của Ninh Dương Lan Ngọc cùng lúc cũng đăng tải dòng trạng thái: "Tạm biệt bác". Cư dân mạng đặt nghi vấn cô đang nhắc đến việc mẹ Chi Dân qua đời. 

Ninh Dương Lan Ngọc dính tin đồn clip 'nóng', Chi Dân nói gì?

Ninh Dương Lan Ngọc dính tin đồn clip 'nóng', Chi Dân nói gì?

Là người từng dính nghi án hẹn hò Ninh Dương Lan Ngọc thời gian dài, động thái của Chi Dân trong thời gian này cũng được nhiều dân mạng quan tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹ Chi Dân nam ca sĩ Chi Dân Ninh Dương Lan Ngọc

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 32 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 38 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026