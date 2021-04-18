Nam ca sĩ Chi Dân cho biết mẹ anh vừa qua đời.

Mới đây, ca sĩ Chi Dân chia sẻ thông tin mẹ anh đã qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật: "Cám ơn mẹ đã mang con đến cuộc sống này, hẹn kiếp sau mình lại làm mẹ con tiếp mẹ nhé, vĩnh biệt mẹ. Mẹ ra đi thanh thản, đừng bận tâm về con và anh chị em trong gia đình nữa. Bé Hiếu của mẹ đã trưởng thành và sẽ luôn nhớ những gì mẹ dặn dò mà, con yêu mẹ và gia đình này rất nhiều mẹ ơi".

Thông báo của nam ca sĩ về sự ra đi của mẹ

Hình ảnh chia sẻ trong bài viết trước đó của Chi Dân

Được biết, trước đó, nam ca sĩ cũng cập nhật trên trang cá nhân tình hình lâm trọng bệnh của mẹ mình và cầu mong cho bà tai qua nạn khỏi. Dòng chia sẻ của anh đã khiến nhiều người xót thương: "Cầu trời khẩn Phật động lòng thương xót cứu lấy mẹ con..."

Chia sẻ của Ninh Dương Lan Ngọc được cho là chia buồn với gia đình Chi Dân

Ngoài ra, trên trang cá nhân của Ninh Dương Lan Ngọc cùng lúc cũng đăng tải dòng trạng thái: "Tạm biệt bác". Cư dân mạng đặt nghi vấn cô đang nhắc đến việc mẹ Chi Dân qua đời.

Ninh Dương Lan Ngọc dính tin đồn clip 'nóng', Chi Dân nói gì? Là người từng dính nghi án hẹn hò Ninh Dương Lan Ngọc thời gian dài, động thái của Chi Dân trong thời gian này cũng được nhiều dân mạng quan tâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-ca-si-chi-dan-qua-doi-o-tuoi-71-402493.html