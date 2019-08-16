Sau gần 3 tháng 'dao kéo' toàn thân, ca sĩ Akira Phan tái xuất với diện mạo hoàn toàn khác lạ

Nam ca sĩ Akira Phan đang dần trở lại với công việc sau ca phẫu thuật thẩm mỹ vào cuối tháng 5 vừa qua.

Đầu tháng 5/2019, hình ảnh thừa cân và kém sắc của ca sĩ Akira Phan bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến không ít khán giả hoang mang xen lẫn tiếc nuối. Thời điểm đó, anh tuyên bố nghỉ hát một thời gian vì áp lực dư luận.

Hình ảnh xuống sắc gây hoang mang của Akira Phan - Ảnh: Internet

Đến cuối tháng 5, Akira Phan lại tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh, toàn thân băng bó. Được biết, nam ca sĩ đã tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ khi liên tục nhận về những ý kiến chê bai ngoại hình.

Nam ca sĩ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ mặc gia đình ngăn cản - Ảnh: Internet

Với mong muốn thay đổi vẻ ngoài của mình, nam ca sĩ đã tiến hành hút mỡ toàn thân, tạo hình thành bụng và nhấn mí. Tuy nhiên, trải qua ca phẫu thuật đầy đau đớn, Akira Phan chỉ giảm được 3kg khiến anh vô cùng thất vọng. Trong suốt 3 tháng hậu “dao kéo”, nam ca sĩ tích cực luyện tập và giảm thêm được 2kg.

Diện mạo mới của Akira Phan sau 3 tháng phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Anh cho biết bản thân vẫn đang cố gắng giảm cân - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, giọng ca “Mùa đông không lạnh” cũng tiết lộ nguyên nhân anh tăng cân là do tác dụng phụ của ca phẫu thuật dây chằng đầu gối cách đây 2 năm.

Hiện tại, Akira Phan đã trở lại với công việc - Ảnh: Internet

Akira Phan cho biết đến thời điểm hiện tại, anh mới có đủ tự tin xuất hiện trước công chúng và quay trở lại với công việc. Dẫu vậy, anh vẫn sẽ chăm chỉ luyện tập và ăn kiêng nhiều hơn để sở hữu ngoại hình hoàn hảo nhất.

Sau khi bị chê mập ú, lộ ảnh Akira Phan băng bó từ đầu đến chân, nghi phẫu thuật thẩm mỹ Sau thời gian vắng bóng, ca sĩ thần tượng một thời Akira Phan khiến công chúng khó lòng nhận ra khi thay đổi quá lớn về vóc dáng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-gan-3-thang-dao-keo-toan-than-ca-si-akira-phan-tai-xuat-voi-dien-mao-hoan-toan-khac-la-334607.html