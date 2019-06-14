Sau khi bị chê mập ú, lộ ảnh Akira Phan băng bó từ đầu đến chân, nghi phẫu thuật thẩm mỹ

Sau thời gian vắng bóng, ca sĩ thần tượng một thời Akira Phan khiến công chúng khó lòng nhận ra khi thay đổi quá lớn về vóc dáng.

Hình ảnh ca sĩ Akira Phan xuất hiện trong một quán nước với thân hình phát tướng, đầu trọc lóc được lan truyền cách đây không lâu khiến công chúng ngỡ ngàng. Sự thay đổi quá lớn về diện mạo của chàng "soái ca" một thời khiến người hâm mộ không tin vào mắt mình. Sau những nhận xét chê bai của công chúng, mới đây trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ bất ngờ đăng tải loạt ảnh nằm trên giường bệnh, băng bó khắp người.

Akira Phan chia sẻ ảnh đang nằm trên giường bệnh, băng bó khắp người - Ảnh: FBNV Nhiều người hoài nghi anh vừa động 'dao kéo' để thay đổi vóc dáng - Ảnh: FBNV Anh hạnh phúc vì luôn có mẹ bên cạnh, chăm sóc lúc khó khăn nhất - Ảnh: FBNV Kèm theo đó, Akira Phan chia sẻ icon cảm xúc "cảm thấy đau đớn" và chú thích: "Hành trình vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời... Cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con!".

Hình ảnh nam ca sĩ nằm bất động, băng bó khắp người khiến fan hoang mang lo lắng. Rất đông cư dân mạng để lại bình luận hỏi thăm và chúc anh nhanh khỏe. Ngoài ra, một vài người cũng đặt nghi vấn có phải anh phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên hiện tại, giọng ca Mùa đông không lạnh vẫn chưa chính thức lên tiếng. Sau thời gian 'im hơi lặng tiếng', anh phát tướng vì trải qua 2 ca mổ - Ảnh: Internet Người hâm mộ không còn nhận ra chàng ca sĩ điển trai, thư sinh ngày nào - Ảnh: FBNV Trước đó, nam ca sĩ từng tiết lộ về dự định thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng. Anh muốn trả ơn tấm thịnh tình mà fan dành cho mình: "Tôi quyết định sẽ phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi hình ảnh trong thời gian tới để gửi đến khán giả một Akira Phan mới mẻ, chỉn chu nhất có thể”.

Giật mình với nhan sắc xuống cấp của Akira Phan: Thân hình phát tướng, đầu trọc lóc Cái tên Akira Phan đang trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng bởi sự thay đổi đến không nhận ra của chàng ca sĩ điển trai ngày nào.

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