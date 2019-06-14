Sau khi bị chê mập ú, lộ ảnh Akira Phan băng bó từ đầu đến chân, nghi phẫu thuật thẩm mỹ

Sau thời gian vắng bóng, ca sĩ thần tượng một thời Akira Phan khiến công chúng khó lòng nhận ra khi thay đổi quá lớn về vóc dáng.
- Lý do gì khiến ca sĩ Akira Phan đã 34 tuổi nhưng vẫn đang độc thân?
- Vừa rủ nhau phẫu thuật thẩm mỹ, Lương Bằng Quang - Ngân 98 bất ngờ chia tay, chặn luôn Facebook và viết status phũ phàng?
Hình ảnh ca sĩ Akira Phan xuất hiện trong một quán nước với thân hình phát tướng, đầu trọc lóc được lan truyền cách đây không lâu khiến công chúng ngỡ ngàng. Sự thay đổi quá lớn về diện mạo của chàng "soái ca" một thời khiến người hâm mộ không tin vào mắt mình.
Sau những nhận xét chê bai của công chúng, mới đây trên trang Facebook cá nhân, nam ca sĩ bất ngờ đăng tải loạt ảnh nằm trên giường bệnh, băng bó khắp người.
Kèm theo đó, Akira Phan chia sẻ icon cảm xúc "cảm thấy đau đớn" và chú thích: "Hành trình vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời... Cảm ơn mẹ đã luôn đồng hành cùng con!".
Hình ảnh nam ca sĩ nằm bất động, băng bó khắp người khiến fan hoang mang lo lắng. Rất đông cư dân mạng để lại bình luận hỏi thăm và chúc anh nhanh khỏe. Ngoài ra, một vài người cũng đặt nghi vấn có phải anh phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên hiện tại, giọng ca Mùa đông không lạnh vẫn chưa chính thức lên tiếng.
Trước đó, nam ca sĩ từng tiết lộ về dự định thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng. Anh muốn trả ơn tấm thịnh tình mà fan dành cho mình: "Tôi quyết định sẽ phẫu thuật thẩm mỹ và thay đổi hình ảnh trong thời gian tới để gửi đến khán giả một Akira Phan mới mẻ, chỉn chu nhất có thể”.