Giật mình với nhan sắc xuống cấp của Akira Phan: Thân hình phát tướng, đầu trọc lóc

Akira Phan từng là cái tên đình đám được nhiều khán giả yêu mến, đặc biệt là những ai thuộc thế hệ 8x đời cuối, và đầu 9x. Một vài ca khúc được anh thể hiện thành công và gây sốt mạng xã hội như: Điều ước giản đơn, Mùa đông không lạnh, Lời nguyền... Ngoài giọng hát, nam ca sĩ còn làm nhiều fan nữ say mê bởi thân hình chuẩn, chiều cao lý tưởng và gương mặt điển trai.

Akira Phan từng sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu khi có ưu thế về giọng hát lẫn ngọai hình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên khoảng một vài năm trở lại đây, Akira Phan gần như biến mất khỏi thị trường âm nhạc Việt Nam. Việc này khiến anh dần đi vào quên lãng giữa thị trường âm nhạc phát triển đa dạng, ca sĩ trẻ mọc lên như nấm.