Giật mình với nhan sắc xuống cấp của Akira Phan: Thân hình phát tướng, đầu trọc lóc

Hậu trường 16/05/2019 14:13

Cái tên Akira Phan đang trở thành chủ đề bàn tán của cư dân mạng bởi sự thay đổi đến không nhận ra của chàng ca sĩ điển trai ngày nào.

Akira Phan từng là cái tên đình đám được nhiều khán giả yêu mến, đặc biệt là những ai thuộc thế hệ 8x đời cuối, và đầu 9x. Một vài ca khúc được anh thể hiện thành công và gây sốt mạng xã hội như: Điều ước giản đơn, Mùa đông không lạnh, Lời nguyền... Ngoài giọng hát, nam ca sĩ còn làm nhiều fan nữ say mê bởi thân hình chuẩn, chiều cao lý tưởng và gương mặt điển trai.

Giật mình với nhan sắc xuống cấp của Akira Phan: Thân hình phát tướng, đầu trọc lóc - Ảnh 1
Akira Phan từng sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu khi có ưu thế về giọng hát lẫn ngọai hình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên khoảng một vài năm trở lại đây, Akira Phan gần như biến mất khỏi thị trường âm nhạc Việt Nam. Việc này khiến anh dần đi vào quên lãng giữa thị trường âm nhạc phát triển đa dạng, ca sĩ trẻ mọc lên như nấm.

Tuy nhiên mới đây, cái tên Akira Phan bất ngờ nóng trở lại. Một số cư dân mạng đã chuyền tay nhau hình ảnh được cho là Akira Phan khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Giật mình với nhan sắc xuống cấp của Akira Phan: Thân hình phát tướng, đầu trọc lóc - Ảnh 2
Nhiều người bất ngờ và không nhận ra thần tượng sau thời gian vắng bóng - Ảnh: FB
Giật mình với nhan sắc xuống cấp của Akira Phan: Thân hình phát tướng, đầu trọc lóc - Ảnh 3
Một vài ý kiến khác cho rằng đó chỉ là một người có nét giống Akira Phan, không tin chuyện anh thay đổi sắc vóc nhiều như vậy - Ảnh: FB

Theo hình ảnh được lan truyền, giọng ca Mùa đông không lạnh diện trang phục xuề xòa, thân hình phát tướng, đầu trọc lóc. Sự thay đổi lớn của chàng ca sĩ thần tượng một thời khiến fan ngỡ ngàng xen lẫn tiếc nuối.

Giật mình với nhan sắc xuống cấp của Akira Phan: Thân hình phát tướng, đầu trọc lóc - Ảnh 4
Anh từng bị tổn thương nặng nề bởi những lời chê bai của công chúng vì thân hình phát tướng - Ảnh: Internet

Akira Phan tên thật là Phan Võ Thanh Tùng, sinh năm 1985. Được biết, nguyên nhân khiến anh gần như biến mất khỏi làng giải trí Việt là vì trải qua những biến cố lớn trong cuộc sống. Vào năm 2018, anh tái xuất và giành quán quân khi tranh tại tài chương trình Cặp đôi hài hước.

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Từ khóa:   Akira Phan

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