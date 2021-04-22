Sau gần 20 năm ca hát, Đoan Trang quyết định ra nước ngoài định cư, mẹ ruột ‘khóc như lần đầu tiễn con gái về nhà chồng’

Theo những gì Đoan Trang viết, lần định cư này một phần giúp ông xã Johan Wicklund có thêm động lực để phát triển sự nghiệp, bên cạnh đó là tạo ra cơ hội và môi trường học tập mới cho bé Sol - con gái Đoan Trang.

Sau gần 10 năm sống và làm việc tại TP HCM, Đoan Trang quyết định cùng chồng và con gái nhỏ sang Singapore để định cư. Trước đó, nữ ca sĩ không có thông tin gì báo trước về chuyến đi này, chỉ khi đến ngày ra sân bay, cô mới public trên trang cá nhân.

"Bản thân bay cả ngàn chuyến bay khắp các mọi nơi, nhưng chuyến bay này quá khác biệt và lại bay ngay mùa covid còn chưa dứt hẳn!

Đoan Trang cũng cho biết thêm, cô sẽ tạm thời rời khỏi hào quang sân khấu để nghỉ ngơi sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật. Thông tin này đã khiến fan hâm bộ cũng như phần đông khán giả yêu thích giọng ca đầy nội lực của "Chocolate" (biệt danh mà báo giới và truyền thông đặt cho Đoan Trang) phải tiếc nuối.

Thật ra là một thay đổi mới cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, vì lần này là hai mẹ con theo ba, ở bên cạnh để ba Sol có được động lực lớn để làm tốt vị trí cao nhất trong sự nghiệp của anh từ trước đến giờ!

Sol thì sẽ tiếp tục được sống và học tập trong một môi trường thật bổ ích cho mình, và bản thân mẹ cũng được “nghỉ ngơi” xíu xiu, sau đó sẽ lên kế hoạch trau dồi lại bản thân từ thể chất đến tinh thần!" - Đoan Trang bộc bạch trên trang Facebook cá nhân.

Bên cạnh lời tâm sự thật lòng, điều khiến cư dân mạng phải xúc động chính là khoảnh khắc mẹ nữ ca sĩ ôm con gái khóc nức nở ngay tại sân bay. Được biết cô vốn đã sinh sống gần với mẹ ruột từ nhỏ cho đến khi lấy chồng, vì vậy Đoan Trang không giấu được cảm xúc nghẹn ngào khi phải xa người thân. Nhiều cư dân mạng bình luận "Mẹ chị Trang khóc như lần đầu tiễn con gái về nhà chồng".

Mẹ Đoan Trang bịn rịn khi phải tiễn con gái ra nước ngoài - Ảnh: FBNV

Ông xã ngoại quốc của nữ ca sĩ ôm chặt mẹ vợ để nói lời tạm biệt, nhìn qua cũng biết mối quan hệ giữa anh và nhà vợ cực tốt đẹp - Ảnh: FBNV

Ông xã Đoan Trang ôm chia tay bố vợ - Ảnh: FBNV

Giọng ca "em gái ngày xưa" cũng động viên bố mẹ: "Thương ông bà ngoại vì cả nhà từ nào đến giờ luôn gắn liền với nhau và muốn gặp nhau lúc nào cũng được, nên ông bà chưa quen với việc “thay đổi” này! Nhưng Ngoại và cả nhà cũng đã yên tâm rằng chúng ta lại bên nhau ngay thôi, cả nhà mình lại cùng ôm nhau nói cười và ăn những món ngon Ngoại nấu, ở bất cứ “ngôi nhà” nào có thể".

Bà Phương (giữa) bảo mẫu, người giúp việc của gia đình Đoan Trang cũng không khỏi xúc động khi chia tay nữ ca sĩ - Ảnh: FBNV

Cả gia đình nữ ca sĩ chuẩn bị lên máy bay - Ảnh: FBNV

Hội bạn thân của Đoan Trang đã tổ chức bữa tiệc chia tay cho cô - Ảnh: FBNV

Ngoài gia đình, người thân thì bạn bè của Đoan Trang cũng bịn rịn khi biết được thông tin trên, hội bạn thân còn tổ chức bữa tiệc chia tay ấm cúng để tiễn nữ ca sĩ sang Singapore định cư.