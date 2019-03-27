Sau đám hỏi, Cường Đô la được khen nức nở vì ngày càng mập ra, đẹp trai phong độ

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường từng trải qua rất nhiều mối tình với những chân dài đình đám trong showbiz Việt. Thế nhưng mãi đến khi yêu Đàm Thu Trang, dường như "đại gia phố núi" mới tìm được hạnh phúc thật sự. Anh không ngại công khai những khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu.

Sau những tháng ngày yêu đương mặn nồng, đầu năm 2019, Cường Đô la kết thúc cuộc sống độc thân khi tổ chức đám hỏi với Đàm Thu Trang. Sau nhiều lần hợp tan, chàng doanh nhân tài hoa đã tìm được bến đỗ của đời mình. Mối quan hệ của cặp đôi không chỉ được gia đình chấp thuận mà cư dân mạng cũng ủng hộ, chúc phúc.