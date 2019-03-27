Sau đám hỏi, Cường Đô la được khen nức nở vì ngày càng mập ra, đẹp trai phong độ

Từ khi kết duyên với chân dài gốc Lạng Sơn, có vẻ cuộc sống của Cường Đô la ngày càng tươi mới và vui vẻ hơn trước rất nhiều.
- Lộ không gian sống siêu ngọt ngào của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau đám cưới?
- Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này
Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường từng trải qua rất nhiều mối tình với những chân dài đình đám trong showbiz Việt. Thế nhưng mãi đến khi yêu Đàm Thu Trang, dường như "đại gia phố núi" mới tìm được hạnh phúc thật sự. Anh không ngại công khai những khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu.
Sau những tháng ngày yêu đương mặn nồng, đầu năm 2019, Cường Đô la kết thúc cuộc sống độc thân khi tổ chức đám hỏi với Đàm Thu Trang. Sau nhiều lần hợp tan, chàng doanh nhân tài hoa đã tìm được bến đỗ của đời mình. Mối quan hệ của cặp đôi không chỉ được gia đình chấp thuận mà cư dân mạng cũng ủng hộ, chúc phúc.
Sau đám hỏi, cặp đôi thoải mái khoe cuộc sống đầy mật ngọt của mình với công chúng. Mới đây, Cường Đô la vừa đăng ảnh cùng vị hôn thê họ Đàm ngồi xe hơi đến nơi làm việc.
Nhiều người khá bất ngờ khi thấy diện mạo hiện tại của Nguyễn Quốc Cường sau hơn 2 tháng đính hôn. Anh khiến dân mạng trầm trồ vì ngày càng phát tướng, đẹp trai phong độ hơn. Đàm Thu Trang cũng được khen vì khéo chăm chồng sắp cưới “có da có thịt”.
Trước đó ít giờ, chân dài gốc Lạng Sơn cũng thu hút sự chú ý của dư luận khi khoe khoảnh khắc "tình bể bình" bên Cường Đô la. Đáng chú ý nhất là ở phần chú thích, cô nàng vô tình tiết lộ chuyện đã sống chung sau lễ đính hôn. Cô viết: "Trình độ chụp hình của anh bạn cùng nhà ngày càng có vẻ khả quan hơn mặc dù đứa áo nâu bên cạnh chưa kịp chuẩn bị xong".