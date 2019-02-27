Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này

Sau hơn 1 năm công khai tình cảm, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm 2019. Kể từ đó, đôi trai tài gái sắc không ngần ngại thể hiện tình cảm mặn nồng trên mạng xã hội. Cặp đôi thường đưa nhau đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống đầy mật ngọt.

Sau đám hỏi vào đầu năm 2019...

... cả hai dành nhiều thời gian bên nhau, tận hưởng tình yêu ngọt ngào - Ảnh: FBNV

Cường Đô la - Đàm Thu Trang đi du lịch nhiều nơi trước khi đám cưới - Ảnh: FBNV

Có lẽ vì dành nhiều thời gian cho vị hôn thê của mình nên chàng doanh nhân họ Nguyễn ít quan tâm hay tụ họp bạn bè như trước. Mới đây, Cường Đô la vừa bị một người bạn “tố” có vợ quên bạn.