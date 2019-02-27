Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này

Hậu trường 27/02/2019 16:37

Bất ngờ bị bạn thân "tố" từ ngày có vợ quên hết bạn bè, chàng "đại gia phố núi" lập tức thanh minh.

Sau hơn 1 năm công khai tình cảm, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm 2019. Kể từ đó, đôi trai tài gái sắc không ngần ngại thể hiện tình cảm mặn nồng trên mạng xã hội. Cặp đôi thường đưa nhau đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống đầy mật ngọt.

Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này - Ảnh 1
Sau đám hỏi vào đầu năm 2019...
Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này - Ảnh 2
... cả hai dành nhiều thời gian bên nhau, tận hưởng tình yêu ngọt ngào - Ảnh: FBNV
Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này - Ảnh 3
Cường Đô la - Đàm Thu Trang đi du lịch nhiều nơi trước khi đám cưới - Ảnh: FBNV

Có lẽ vì dành nhiều thời gian cho vị hôn thê của mình nên chàng doanh nhân họ Nguyễn ít quan tâm hay tụ họp bạn bè như trước. Mới đây, Cường Đô la vừa bị một người bạn “tố” có vợ quên bạn.

Cụ thể cách đây ít ngày, “đại gia phố núi” vừa đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên Đàm Thu Trang kèm lời chúc mọi người có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Tuy nhiên dưới bài viết, anh bất ngờ bị một người bạn khiển trách vì thiếu quan tâm bạn bè: “Có vợ hay quên bạn lắm”. Ngay sau lời “tố” hài hước này, Cường Đô la lập tức thanh minh: “Có đâu cậu nói vậy tội mình". Tiếp đó, nam doanh nhân chuộc lỗi bằng cách hẹn người bạn này đi ăn một bữa.

Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này - Ảnh 4
Chàng doanh nhân phố núi khoe ảnh tình tứ với hôn thê xứ Lạng - Ảnh: FBNV
Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này - Ảnh 5
Cường Đô la phân trần khi bị bạn thân 'tố' có vợ quên bạn. Anh mời người này đi ăn như một cách chuộc lỗi - Ảnh: FBNV

Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này - Ảnh 6

Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này - Ảnh 7
Dưới phần bình luận, Cường Đô la nhận được lời khen trẻ trung từ khi có vợ - Ảnh: FBNV

Sau nhiều mối tình với hàng loạt mỹ nhân đình đám trong làng giải trí Việt, Cường Đô la đã tìm được "một nửa" phù hợp. Sau lễ ăn hỏi vào tháng 1 vừa qua, hôn lễ của cặp đôi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2019. Hiện tại, người hâm mộ đang rất háo hức ngóng chờ ngày vui của cặp đôi "trai tài gái sắc" này.

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