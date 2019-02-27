Hơn 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la bị bạn thân 'tố' thẳng mặt vì điều này

Bất ngờ bị bạn thân "tố" từ ngày có vợ quên hết bạn bè, chàng "đại gia phố núi" lập tức thanh minh.
- 1 tháng sau đám hỏi, Cường Đô la tung ảnh 'giường chiếu' với Đàm Thu Trang
- 'Vén màn' cuộc sống của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau một tháng làm đám hỏi
Sau hơn 1 năm công khai tình cảm, Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã chính thức tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu năm 2019. Kể từ đó, đôi trai tài gái sắc không ngần ngại thể hiện tình cảm mặn nồng trên mạng xã hội. Cặp đôi thường đưa nhau đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng cuộc sống đầy mật ngọt.
Có lẽ vì dành nhiều thời gian cho vị hôn thê của mình nên chàng doanh nhân họ Nguyễn ít quan tâm hay tụ họp bạn bè như trước. Mới đây, Cường Đô la vừa bị một người bạn “tố” có vợ quên bạn.
Cụ thể cách đây ít ngày, “đại gia phố núi” vừa đăng tải hình ảnh ngọt ngào bên Đàm Thu Trang kèm lời chúc mọi người có một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Tuy nhiên dưới bài viết, anh bất ngờ bị một người bạn khiển trách vì thiếu quan tâm bạn bè: “Có vợ hay quên bạn lắm”. Ngay sau lời “tố” hài hước này, Cường Đô la lập tức thanh minh: “Có đâu cậu nói vậy tội mình". Tiếp đó, nam doanh nhân chuộc lỗi bằng cách hẹn người bạn này đi ăn một bữa.
Sau nhiều mối tình với hàng loạt mỹ nhân đình đám trong làng giải trí Việt, Cường Đô la đã tìm được "một nửa" phù hợp. Sau lễ ăn hỏi vào tháng 1 vừa qua, hôn lễ của cặp đôi dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2019. Hiện tại, người hâm mộ đang rất háo hức ngóng chờ ngày vui của cặp đôi "trai tài gái sắc" này.