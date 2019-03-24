Lộ không gian sống siêu ngọt ngào của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau đám cưới?

Hậu trường 24/03/2019 12:05

Nhiều người hoài nghi có lẽ đây chính là nơi "đại gia phố núi" và hôn thê họ Đàm sẽ sống chung sau khi kết hôn.

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Đàm Thu Trang bất ngờ khoe hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân. Theo đó, chân dài Lạng Sơn chia sẻ khoảnh khắc thoải mái ngày cuối tuần tại nhà riêng.

Lộ không gian sống siêu ngọt ngào của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau đám cưới? - Ảnh 1
Fan nghi ngờ đây chính là 'ngôi nhà hạnh phúc' mà Đàm Thu Trang sẽ sống cùng vị hôn phu đại gia sau đám cưới - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, điều cư dân mạng quan tâm nhất không phải là nhan sắc rạng ngời của Đàm Thu Trang mà là không gian trong căn phòng cô đang đứng. Nhiều người tinh mắt nhận thấy ở một góc nhỏ được phản chiếu qua gương có 2 bức ảnh vô cùng ấn tượng. Một bức là khoảnh khắc ngọt ngào của Đàm Thu Trang và Cường Đô la từng được cả hai đăng tải trước đó. Bức hình còn lại là giây phút hạnh phúc, vui vẻ của "đại gia phố núi" và con trai Subeo.

Lộ không gian sống siêu ngọt ngào của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau đám cưới? - Ảnh 2
Ảnh cưới của Cường Đô la và Đàm Thu Trang được cặp đôi chia sẻ sau đám hỏi - Ảnh: FBNV

Việc hai bức ảnh đặc biệt này được để cạnh nhau khiến fan vô cùng thích thú. Không ít người đặt nghi vấn, liệu đây có phải là ngôi nhà mà doanh nhân Nguyễn Quốc Cường sẽ sống cùng vị hôn thê của mình sau khi chính thức “về chung nhà” trong thời gian tới?

Lộ không gian sống siêu ngọt ngào của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau đám cưới? - Ảnh 3
Hình ảnh bà Như Loan mang trầu cau ra Lạng Sơn hỏi vợ cho con trai - Ảnh: Internet
Lộ không gian sống siêu ngọt ngào của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau đám cưới? - Ảnh 4
Tết Nguyên đán vừa qua, Đàm Thu Trang đã về ra mắt và chụp ảnh cùng gia đình chồng tương lai - Ảnh: FBNV

Đầu năm 2019, bà Như Loan – mẹ ruột Cường Đô la đã mang sính lễ ra Lạng Sơn để hỏi vợ cho con trai. Dù “đại gia phố núi” từng trải qua rất nhiều mối tình với hàng loạt chân dài đình đám trong showbiz Việt nhưng có thể nói Đàm Thu Trang là cô gái đầu tiên được gia đình anh thừa nhận. 

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