Lộ không gian sống siêu ngọt ngào của Cường Đô la và Đàm Thu Trang sau đám cưới?

Sau thời gian im hơi lặng tiếng, Đàm Thu Trang bất ngờ khoe hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân. Theo đó, chân dài Lạng Sơn chia sẻ khoảnh khắc thoải mái ngày cuối tuần tại nhà riêng.



Fan nghi ngờ đây chính là 'ngôi nhà hạnh phúc' mà Đàm Thu Trang sẽ sống cùng vị hôn phu đại gia sau đám cưới - Ảnh: FBNV

Thế nhưng, điều cư dân mạng quan tâm nhất không phải là nhan sắc rạng ngời của Đàm Thu Trang mà là không gian trong căn phòng cô đang đứng. Nhiều người tinh mắt nhận thấy ở một góc nhỏ được phản chiếu qua gương có 2 bức ảnh vô cùng ấn tượng. Một bức là khoảnh khắc ngọt ngào của Đàm Thu Trang và Cường Đô la từng được cả hai đăng tải trước đó. Bức hình còn lại là giây phút hạnh phúc, vui vẻ của "đại gia phố núi" và con trai Subeo.