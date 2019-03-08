Bị nói lấy Cường Đô la vì tiền, Đàm Thu Trang đáp trả sắc như dao

Hậu trường 08/03/2019 15:36

Đàm Thu Trang có màn đáp trả gay gắt khi bị một anti-fan đá xéo rằng cô lấy Cường Đô la vì tiền.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Cường Đô la đã dẫn Đàm Thu Trang đi mua sắm tại một cửa hàng đồ hiệu đắt đỏ. Trên trang cá nhân, "Đại gia phố núi" đăng tải hình ảnh Đàm Thu Trang đứng chọn quà và để lại lời chúc ngọt ngào: "Happy Women’s Day nhé vợ iu".

Dưới bài chia sẻ này, hàng ngàn khán giả để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ với hạnh phúc của cặp đôi "trai tài gái sắc". Tuy nhiên, trong số đó cũng có không ít bình luận mỉa mai rằng Đàm Thu Trang vì ham tiền nên mới lấy Cường Đô la. 

Bị nói lấy Cường Đô la vì tiền, Đàm Thu Trang đáp trả sắc như dao - Ảnh 1
Đàm Thu Trang được ông xã dắt đi mua quà ngày 8/3 - Ảnh: Internet
Bị nói lấy Cường Đô la vì tiền, Đàm Thu Trang đáp trả sắc như dao - Ảnh 2
Đàm Thu Trang và Cường Đô la hợp sức đáp trả anti-fan - Ảnh: Internet

Và đứng trước bình luận "Tôi không phải ghen tị nhưng tôi nghĩ nếu mà Cường không nhiều tiền thì lắm đứa xinh đẹp lấy nó không? Một số comment tâng hơi quá đà và sống sượng", Đàm Thu Trang liền gay gắt đáp trả rằng "Một người đàn ông mặc váy cho hay".

Sự đanh đá của Hoa khôi xứ Lạng trong trường hợp này được số đông cư dân mạng ủng hộ. Ngay sau đó, Cường Đô la cũng lập tức vào an ủi bà xã: "Kệ đi mình ơi!".

Bị nói lấy Cường Đô la vì tiền, Đàm Thu Trang đáp trả sắc như dao - Ảnh 3
Cư dân mạng ủng hộ Cường Đô la và Đàm Thu Trang - Ảnh: Internet

Cường Đô la và Đàm Thu Trang tổ chức đám hỏi vào ngày 20/1 sau hơn 1 năm hẹn hò. Tuy nhiên, cả hai được cho là đã dọn về sống chung trước đó khá lâu. Thời gian qua, cặp đôi liên tục gây sốt với loạt ảnh "tình bể bình" được đăng tải trên mạng xã hội. Theo một số nguồn tin, đám cưới của họ sẽ diễn ra vào tháng 5 tới tại Gia Lai và TP.HCM.

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Bất ngờ bị bạn thân "tố" từ ngày có vợ quên hết bạn bè, chàng "đại gia phố núi" lập tức thanh minh.

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