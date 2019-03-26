Hạ Vi bất ngờ lên tiếng về nghi án có con sau khi chia tay Cường Đô la

Chia sẻ lấp lửng của Hạ Vi về tin đồn đã mang thai và sinh con được lan truyền nhiều tháng qua càng khiến dư luận tò mò.

Hạ Vi từng là gương mặt khá quen thuộc với khán giả cả nước. Với vóc dáng nổi bật, gương mặt xinh đẹp cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều vai diễn hay. Đặc biệt, với nhan sắc hơn người, chân dài này còn được mệnh danh là "Mỹ nữ vạn người mê".

Ngoài sự nghiệp thành công, Hạ Vi càng nổi tiếng khi là tình cũ của "Đại gia phố núi" Nguyễn Quốc Cường. Tuy nhiên, sau khi chuyện tình cảm với Cường Đô la tan vỡ, chân dài này gần như "mất tích" khỏi làng giải trí Việt. Mãi đến đầu năm 2019, cô mới tái xuất. Tuy nhiên, thời điểm này, Hạ Vi bất ngờ vướng nghi án đã bí mật mang thai và sinh con.

Hạ Vi từng là cái tên rất hot khi có quan hệ tình cảm với Cường Đô la - Ảnh: Internet

Xuất hiện đúng thời điểm Cường Đô la làm đám hỏi, Hạ Vi bị nghi đã sinh con khi lộ vòng 2 to bất thường - Ảnh: Internet

Mặc kệ dư luận bàn tán, tình cũ Cường Đô la vẫn không mảy may quan tâm. Thế nhưng mới đây, cô nàng lại trực tiếp trả lời câu hỏi nhạy cảm này một cách công khai trên Instagram.

Cụ thể, khi được một người hỏi: "Chị có baby rồi à chị", thay vì né tránh, Hạ Vi lại trả lời một cách lấp lửng: "Hình như là thía hay sao ấy".

Câu trả lời của Hạ Vi không làm thỏa mãn được sự tò mò của công chúng suốt nhiều tháng qua - Ảnh: FBNV

Đây là lần đầu tiên chân dài này thẳng thắn trả lời câu hỏi nhạy cảm về chuyện đời tư. Tuy nhiên, câu trả lời lấp lửng, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận của Hạ Vi càng khiến mọi người hoang mang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-vi-bat-ngo-len-tieng-ve-nghi-an-co-con-sau-khi-chia-tay-cuong-do-la-319691.html