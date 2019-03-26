Hạ Vi bất ngờ lên tiếng về nghi án có con sau khi chia tay Cường Đô la

Chia sẻ lấp lửng của Hạ Vi về tin đồn đã mang thai và sinh con được lan truyền nhiều tháng qua càng khiến dư luận tò mò.
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Hạ Vi từng là gương mặt khá quen thuộc với khán giả cả nước. Với vóc dáng nổi bật, gương mặt xinh đẹp cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" cho nhiều vai diễn hay. Đặc biệt, với nhan sắc hơn người, chân dài này còn được mệnh danh là "Mỹ nữ vạn người mê".
Ngoài sự nghiệp thành công, Hạ Vi càng nổi tiếng khi là tình cũ của "Đại gia phố núi" Nguyễn Quốc Cường. Tuy nhiên, sau khi chuyện tình cảm với Cường Đô la tan vỡ, chân dài này gần như "mất tích" khỏi làng giải trí Việt. Mãi đến đầu năm 2019, cô mới tái xuất. Tuy nhiên, thời điểm này, Hạ Vi bất ngờ vướng nghi án đã bí mật mang thai và sinh con.
Mặc kệ dư luận bàn tán, tình cũ Cường Đô la vẫn không mảy may quan tâm. Thế nhưng mới đây, cô nàng lại trực tiếp trả lời câu hỏi nhạy cảm này một cách công khai trên Instagram.
Cụ thể, khi được một người hỏi: "Chị có baby rồi à chị", thay vì né tránh, Hạ Vi lại trả lời một cách lấp lửng: "Hình như là thía hay sao ấy".
Đây là lần đầu tiên chân dài này thẳng thắn trả lời câu hỏi nhạy cảm về chuyện đời tư. Tuy nhiên, câu trả lời lấp lửng, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận của Hạ Vi càng khiến mọi người hoang mang.