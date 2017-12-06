Sau đám cưới hoành tráng có Trấn Thành tham dự, Vinh Râu tá hỏa khi mở loạt phong bì ra và thấy thế này

Tối 4/12, đám cưới Vinh Râu - diễn viên thuộc nhóm hài FAPtv và ca sĩ trẻ Lương Minh Trang thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Là cặp đôi được nhiều người mến mộ vì có mối tình siêu dễ thương, Lương Minh Trang và Vinh Râu đã có một cái kết đầy hạnh phúc.

Tuy nhiên, ngay trong đêm tân hôn, chú rể bỗng dưng lên Facebook “kêu trời” vì mở phong bì ra thấy toàn tiền lẻ. Vinh Râu và vợ đau đầu vì đếm mãi không xong để ngủ khiến các fan không ngừng để lại bình luận trêu chọc.

Tên thật của Vinh Râu là Hoàng Xuân Vinh, là diễn viên thuộc nhóm hài FAPtv. Anh được khán giả nhớ đến với những vai diễn "ngố tàu" trong seri phim học đường: Là anh, Cơm nguội, Quán cà phê bất ổn, Chàng trai của em... Kênh YouTube của nhóm hiện tại có hơn 3 triệu lượt theo dõi.

Ngoài đời, các thành viên FAPtv cũng dí dỏm, thân thiện và đáng yêu không kém các nhân vật trong phim là bao. Vì quá vui mừng khi Vinh Râu cưới được vợ, nhóm bạn thân của anh đã gom hết tiền lẻ đi mừng nhằm “troll” hai nhân vật chính.

Ngay sau đó, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra tác giả của một những phong bì “bá đạo” này chính là Thái Vũ. Trước đám cưới vài hôm, anh này đã đăng tải bức ảnh chụp thiệp cưới Vinh Râu đặt bên cạnh chồng tiền lẻ có mệnh giá 1.000 đến 5.000 đồng…