Sau công bố đã sinh con đầu lòng, á hậu Thúy An lần đầu 'xả kho' bộ ảnh bầu vượt mặt, nhan sắc mới là điểm nhấn!

Mới đây, chia sẻ với truyền thông, nàng hậu chính thức xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng, hiện đã được 12 ngày tuổi.
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Sau gần 2 năm kết hôn với ông xã là Tiến sĩ ở Anh, lớn hơn cô 10 tuổi, hiện tại nàng hoa hậu thúy An đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Sau khi kết hôn, nàng hậu ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình nhưng trong lần hiếm hoi đăng tải hình ảnh đều có thể thấy cô đang rất hạnh phúc. Thời gian qua, mạng xã hội cũng liên tục xôn xao khi Á hậu Thuý An vướng nghi vấn mang thai và đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng.
Bởi trước đó, dân tình liên tục soi ra loạt "hint" mang thai của nàng hậu: Từ diện trang phục rộng để che chắn hoặc chụp ảnh không khoe body. Đáng chú ý, vào sáng hôm nay (13/4), Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 còn hào hứng khoe đã giảm cân thành công.
Mới đây, chia sẻ với truyền thông, nàng hậu chính thức xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng, hiện đã được 12 ngày tuổi. Cô cũng chia sẻ thêm, vì em bé còn quá nhỏ nên nàng hậu không muốn công khai. Không chỉ vậy, á hậu Thuý An còn lần đầu xả kho loạt ảnh những tháng thai kỳ.
Qua hình ảnh có thể thấy, dù bụng bầu đã vượt mặt nhưng nàng hậu vẫn luôn giữ được visual tươi trẻ, rạng rỡ. Phía dưới phần bình luận, nhiều người để lại lời chúc mừng cho cặp đôi, bên cạnh đó cũng không quên ngợi nhan sắc của bà mẹ một con. Chia sẻ thêm về nhóc tỳ đầu lòng, nàng hậu cho biết thời điểm thích hợp sẽ công bố diện mạo của con gái.