Sau công bố đã sinh con đầu lòng, á hậu Thúy An lần đầu 'xả kho' bộ ảnh bầu vượt mặt, nhan sắc mới là điểm nhấn!

Sau gần 2 năm kết hôn với ông xã là Tiến sĩ ở Anh, lớn hơn cô 10 tuổi, hiện tại nàng hoa hậu thúy An đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Sau khi kết hôn, nàng hậu ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình nhưng trong lần hiếm hoi đăng tải hình ảnh đều có thể thấy cô đang rất hạnh phúc. Thời gian qua, mạng xã hội cũng liên tục xôn xao khi Á hậu Thuý An vướng nghi vấn mang thai và đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng.

Nguyễn Thị Thuý An được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet

Bởi trước đó, dân tình liên tục soi ra loạt "hint" mang thai của nàng hậu: Từ diện trang phục rộng để che chắn hoặc chụp ảnh không khoe body. Đáng chú ý, vào sáng hôm nay (13/4), Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 còn hào hứng khoe đã giảm cân thành công.