Nguyễn Thị Thuý An được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia Miss Intercontinental 2019 nhưng không gặt hái được thành tích. Cho đến năm 2021, dân tình bất ngờ khi cô lên xe hoa với ông xã là Tiến sĩ ở Anh, lớn hơn cô 10 tuổi.



Nguyễn Thị Thuý An được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 - Ảnh: Internet

Năm 2021, dân tình bất ngờ khi cô lên xe hoa với ông xã là Tiến sĩ ở Anh, lớn hơn cô 10 tuổi - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn, nàng hậu ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình nhưng trong lần hiếm hoi đăng tải hình ảnh đều có thể thấy cô đang rất hạnh phúc. Thời gian qua, mạng xã hội cũng liên tục xôn xao khi Á hậu Thuý An vướng nghi vấn mang thai và đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng.