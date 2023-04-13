Sau khi kết hôn, nàng hậu ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình nhưng trong lần hiếm hoi đăng tải hình ảnh đều có thể thấy cô đang rất hạnh phúc.
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Nguyễn Thị Thuý An được biết đến khi đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng đại diện Việt Nam tham gia Miss Intercontinental 2019 nhưng không gặt hái được thành tích. Cho đến năm 2021, dân tình bất ngờ khi cô lên xe hoa với ông xã là Tiến sĩ ở Anh, lớn hơn cô 10 tuổi.
Sau khi kết hôn, nàng hậu ít khi chia sẻ về cuộc sống của mình nhưng trong lần hiếm hoi đăng tải hình ảnh đều có thể thấy cô đang rất hạnh phúc. Thời gian qua, mạng xã hội cũng liên tục xôn xao khi Á hậu Thuý An vướng nghi vấn mang thai và đã hạ sinh nhóc tỳ đầu lòng.
Bởi trước đó, dân tình liên tục soi ra loạt "hint" mang thai của nàng hậu: Từ diện trang phục rộng để che chắn hoặc chụp ảnh không khoe body. Đáng chú ý, vào sáng hôm nay (13/4), Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2018 còn hào hứng khoe đã giảm cân thành công.
Không để người hâm mộ tò mò, mới đây, chia sẻ với truyền thông, nàng hậu chính thức xác nhận đã hạ sinh con gái đầu lòng, hiện đã được 12 ngày tuổi. Cô cũng chia sẻ thêm, vì em bé còn quá nhỏ nên nàng hậu không muốn công khai.
Được biết, Thúy An và ông xã quen nhau từ trước khi cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Cả 2 đã trải qua 3 năm hẹn hò trước khi tiến đến hôn nhân. Người đẹp cũng từng thú nhận mình là người khá may mắn khi được "nửa kia" luôn chăm sóc và hỗ trợ trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật.