Sau 8 năm ly hôn Phước Sang, Kim Thư lần đầu khoe diện mạo trưởng thành của 2 con trai

Hậu trường 25/02/2020 11:12

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Kim Thư khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh chụp cùng hai cậu con trai Phước Quang và Phước Thịnh.

Hậu ly hôn Phước Sang, nữ diễn viên Kim Thư gần như biến mất khỏi làng giải trí và ngày càng kín tiếng hơn. Cô không chia sẻ quá nhiều về chuyện đời tư cũng như hình ảnh của hai con trai Phước Quang và Phước Thịnh.

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Năm 2012, cặp đôi Kim Thư và Phước Sang chính thức 'đường ai nấy đi' - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây, Kim Thư bất ngờ đăng tải hình ảnh chụp cùng hai con lên Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Hãy như mẹ, và chẳng ai cười các con cả”. Qua hình ảnh được chia sẻ, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ với ngoại hình và chiều cao nổi bật của con trai Kim Thư. Nhiều người nhận xét Phước Quang càng lớn càng giống mẹ.

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Kim Thư và 2 con trai - Ảnh: FB
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Cậu cả Phước Quang đã cao hơn mẹ - Ảnh: FB

Theo tiết lộ của nữ diễn viên, cậu cả chỉ mới 13 tuổi nhưng đã cao 1m76. Được biết, đây là lần hiếm hoi Kim Thư đăng ảnh bên hai con trai.

Dưới bài đăng, nhiều bạn bè, đồng nghiệp không khỏi bất ngờ khi hai cậu nhóc năm nào nay đã vô cùng cao lớn. Bên cạnh đó là những bình luận ngợi khen nhan sắc của ba mẹ con Kim Thư: “Hai hoàng tử đẹp trai quá chị ơi! Mẹ Thư tha hồ kén dâu hen”, “3 mẹ con đáng yêu quá. Cậu lớn nhìn y chang bản sao của mẹ Thư, đẹp và phúc hậu”, “2 con trai cao to, dễ thương quá Thư ơi”, “Con trai đẹp trai phết. Anh lớn giống mẹ ghê”, “Eo ơi, bọn trẻ lớn nhanh quá”…

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Một số bình luận từ bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh: FB

Trải qua nhiều biến cố cuộc đời, ở tuổi 42, Kim Thư dần cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Đối với cô, quãng thời gian khó khăn trong quá khứ chính là thử thách và trải nghiệm to lớn cho bản thân. Về chuyện tình cảm, cô đã tìm được hạnh phúc bên người mới nhưng không muốn tiết lộ quá nhiều.

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Từ khóa:   Phước Sang Kim Thư con trai Kim Thư

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