Không cần để dân mạng đoán già đoán non, Tuấn Hưng nói rõ về tin đồn vợ đòi ly hôn vì quá ăn chơi

Hậu trường 24/02/2020 11:43

Ca sĩ Tuấn Hưng phủ nhận tin đồn hôn nhân đang trên bờ vực đổ vỡ và chuyện bà xã Thu Hương đòi ly hôn vì lối sống chơi bời của chồng.

Tuấn Hưng được biết đến là người chồng tâm lý, yêu chiều vợ con. Thế nhưng nhiều giờ qua, ông bố 3 con lại vướng tin đồn hôn nhân với bà xã Thu Hương sắp tan vỡ mà nguyên nhân đến từ phía giọng ca "Nắm lấy tay anh". Trước tin đồn không hay về gia đình mình, mới đây nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận.

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Nam ca sĩ đăng ảnh bên bà xã để chứng minh gia đình hạnh phúc - Ảnh: FB

Tuấn Hưng cho biết, quan hệ giữa anh và vợ đang vô cùng êm đẹp, không có chuyện hôn nhân bất ổn. Anh viết: "Không lên tiếng thì mọi thứ càng đi xa, không để như lời đồn thì phải có cái báo cáo tình trạng hôn nhân nhà em là rất rất hạnh phúc. Êm từ trong và ấm từ chân".

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Thông tin Tuấn Hưng bị vợ yêu cầu chia tay vì cách sống chơi bời được đăng tải trên mạng xã hội gây xôn xao - Ảnh: FB

Tiếp đó, ca sĩ Tuấn Hưng dùng lời lẽ gay gắt dằn mặt những người tung tin sai sự thật về gia đình mình khiến dư luận hoang mang.

Nam ca sĩ nặng lời chỉ trích: "Thằng nào cứ ngồi nghĩ ra 3 cái thứ tào lao câu view hay vì mày ghét tao. Ít khi mình phản kháng mấy chuyện này vì sống có người yêu người ghét. Nhưng cái thứ yêu tinh ma quỷ (tao không thèm ví mày với con chó nhà tao vì chó nó vẫn biết đúng sai) chỉ là yêu ma quỷ quái mới không cần biết đúng sai vẫn làm theo suy nghĩ bẩn thỉu của nó.

Hãy đọc và nghe nhiều hơn viết và nói, chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ êm ả hơn bởi chó không sủa mấy con ma quỷ bẩn thỉu đội lốt người kia.

Ông trời có mắt và luật nhân quả nhãn tiền. Để xem đôi tay bẩn thỉu và cái đầu chứa toàn chất bẩn của mày có cầm được bát cơm cho vào mồm không? Có cho cơm thì tay cũng toàn mùi thì có ăn được không? Mà nếu não tự nhận thức là mùi quen thuộc và có thể ăn được thì chắc chắn đến lúc mày phải về với thế giới thật của mày rồi đấy".

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Tháng 8/2019, vợ chồng nghệ sĩ hân hoan chào đón con thứ 3 ra đời - Ảnh: FB

Không ngồi yên, vợ Tuấn Hưng cũng lên tiếng dưới bài viết của chồng: "Người ta đang bị yêu nhau quá còn chả hết, bọn điên này". Rất đông đồng nghiệp và dân mạng cũng để lại bình luận bức xúc thay cho Tuấn Hưng và Thu Hương.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng vợ Tuấn Hưng Tuấn Hưng và Thu Hương

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