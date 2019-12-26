Tuấn Hưng lén lút dành tình cảm cho một cô gái không phải vợ, xem đó là 'định mệnh'

Ca sĩ Tuấn Hưng xúc động nói lời yêu thương với con gái cưng. Anh bồi hồi nhớ lại giây phút "tiểu công chúa" chào đời.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa viết những lời yêu thương dành cho một cô gái không phải bà xã, và người đó không ai khác chính là con gái Son. Giọng ca "Nắm lấy tay anh" khiến dân mạng "tan chảy" khi bộc lộ tình cảm chứa chan với con gái nhỏ. Anh xem cô bé như định mệnh của đời mình, hứa sẽ bảo vệ suốt đời bất chấp vợ có đồng ý hay không.
Dòng chia sẻ vô cùng dí dỏm nhưng tràn đầy tình cảm của nam ca sĩ: "Tôi đã gặp em: Đó là định mệnh. Tôi nhớ lần đầu ôm em vào lòng cảm giác ấm áp lạ lắm. Tôi để em nằm trên ngực tôi, tôi nhớ mãi đôi môi cong nhỏ nhắn của em với bàn tay xinh xinh em e ấp nằm im, tôi đắp hờ lên em vạt áo còn lại của mình thay chăn kẻo lạnh em.
Tôi lén lút dành tình cảm cho em mọi lúc mọi nơi mà không hề sợ vợ phát hiện. Tôi thương em và nguyện sẽ làm điểm tựa suốt đời cho em mặc kệ vợ tôi có đồng ý hay không? Nhưng tôi tin rằng vợ tôi cũng yêu em không kém gì tôi. Yêu em lắm. Con gái bé bỏng của tôi".
Tuấn Hưng còn đăng kèm hình ảnh "tiểu công chúa" e thẹn khi chụp ảnh cùng bố. Khoảnh khắc đầy tình cảm của nam ca sĩ và con gái nhận được sự yêu thích của mọi người. Dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Có con gái thật thích".
Tuấn Hưng từng được xem là "chàng ngựa hoang" của showbiz Việt. Trải qua vô số cuộc tình, nam ca sĩ quyết định kết duyên với bà xã Hương Baby. Hiện anh đã là ông bố 3 con chững chạc, hết lòng chăm lo cho gia đình.