Tuấn Hưng lén lút dành tình cảm cho một cô gái không phải vợ, xem đó là 'định mệnh'

Trên trang cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng vừa viết những lời yêu thương dành cho một cô gái không phải bà xã, và người đó không ai khác chính là con gái Son. Giọng ca "Nắm lấy tay anh" khiến dân mạng "tan chảy" khi bộc lộ tình cảm chứa chan với con gái nhỏ. Anh xem cô bé như định mệnh của đời mình, hứa sẽ bảo vệ suốt đời bất chấp vợ có đồng ý hay không.

Đây là cô gái Tuấn Hưng bày tỏ tình cảm mà không sợ bị vợ phát hiện - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ vô cùng dí dỏm nhưng tràn đầy tình cảm của nam ca sĩ: "Tôi đã gặp em: Đó là định mệnh. Tôi nhớ lần đầu ôm em vào lòng cảm giác ấm áp lạ lắm. Tôi để em nằm trên ngực tôi, tôi nhớ mãi đôi môi cong nhỏ nhắn của em với bàn tay xinh xinh em e ấp nằm im, tôi đắp hờ lên em vạt áo còn lại của mình thay chăn kẻo lạnh em.

Tôi lén lút dành tình cảm cho em mọi lúc mọi nơi mà không hề sợ vợ phát hiện. Tôi thương em và nguyện sẽ làm điểm tựa suốt đời cho em mặc kệ vợ tôi có đồng ý hay không? Nhưng tôi tin rằng vợ tôi cũng yêu em không kém gì tôi. Yêu em lắm. Con gái bé bỏng của tôi".