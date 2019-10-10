Tuấn Hưng bất ngờ nhập viện, sao Việt lập tức vào động viên

Hậu trường 10/10/2019 17:06

Bằng Kiều, Nguyễn Hồng Thuận, Khắc Việt, đại gia Minh Nhựa... cùng đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc sức khỏe đến ca sĩ Tuấn Hưng.

ít giờ trước, ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường bệnh khiến bạn bè và người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo chia sẻ, giọng ca "Nắm lấy tay anh" nhập viện vì bị viêm xoang.

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Dù tay vẫn đang truyền nước biển nhưng anh vẫn làm điệu cho con gái cưng - Ảnh: FB

Sau khi được các bác sĩ thăm khám chẩn đoán bệnh, ca sĩ Tuấn Hưng phải tuân thủ chế độ ăn uống nghiêm ngặt để đảm bảo sức khỏe.

Nam ca sĩ nhắc nhở bản thân: "Cơ thể đã đến lúc không cho phép thoải mái tự do cho vào mồm những đồ ăn thức uống mà mình yêu thích nữa. Cứ ỷ lại là mình khỏe nên ỷ y. Giờ thì sợ thật sự".

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Anh nhận được sự quan tâm của đông đảo đồng nghiệp và fan - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Tuấn Hưng nhận được nhiều bình luận quan tâm của bạn bè và người hâm mộ. Đặc biệt, các nghệ sĩ đình đám như: Bằng Kiều, Khắc Việt, Nguyễn Hồng Thuận... cũng để lại bình luận hỏi thăm: "Có tuổi rồi, hết sức cẩn thận, không chủ quan được đâu"; "Giữ sức khỏe thật tốt là ưu tiên hàng đầu bây giờ anh ạ, tối em vào thăm anh ạ"; "Chóng khỏe nha"...

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Tháng 8 vừa qua, Tuấn Hưng và bà xã Trần Thu Hương hân hoan chào đón con thứ 3 ra đời khỏe mạnh. Dù nằm ngoài kế hoạch nhưng vợ chồng nam ca sĩ rất vui vì nhà có thêm thành viên mới - Ảnh: FB

Trước đó không lâu, nam ca sĩ phải nhập viện trong tình trạng huyết áp cao, mệt mỏi kèm triệu chứng đau bụng. Ông bố ba con được chẩn đoán bị hở van tim nhẹ.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng Bằng Kiều Tuấn Hưng nhập viện

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