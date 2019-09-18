Vợ sinh chưa bao lâu, Tuấn Hưng đã phải nhập viện, tiết lộ tình trạng bệnh khiến fan lo lắng

Hậu trường 18/09/2019 10:49

Sau khi nhập viện và được thăm khám tận tình, bác sĩ kết luận ca sĩ Tuấn Hưng bị hở van tim cấp độ nhẹ, cần hạn chế vận động mạnh.

Cách đây ít giờ, giọng ca Nắm lấy tay anh gây chú ý khi chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Theo chia sẻ, Tuấn Hưng nhập viện trong tình trạng huyết áp cao, mệt mỏi kèm triệu chứng đau bụng. Bác sĩ chẩn đoán nam ca sĩ bị hở van tim nhẹ. Hiện tại sức khỏe đã ổn định, nhưng ông bố ba con vẫn phải hạn chế vận động mạnh.

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Tuấn Hưng nhập viện kiểm tra trong tình trạng mệt, đau bụng và huyết áp cao. Anh được chẩn đoán hở van tim nhẹ - Ảnh: FB

Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết: "Hôm trước hơi mệt, huyết áp cao lại đau bụng nên theo sự chỉ định của bác sĩ phải vào viện và kiểm tra toàn bộ cơ thể luôn. Tới hôm nay thì các kết quả khá ổn, tuy nhiên bác sĩ dặn không được chủ quan.

Cứ vào đây nằm cái là sợ mọi thứ ngay. Cũng may kịp đổi bộ môn thể thao đúng lúc từ bóng đá qua golf. Van tim bị hở một tí, không được hoạt động mạnh quá. Và quan trọng hơn là người đối diện không được nói quá to khi giao tiếp với mình, đặc biệt là vợ".

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Trong thời gian nhập viện, nam ca sĩ được anh em thân thiết và bà xã Thu Hương chăm sóc chu đáo - Ảnh: FB

Ngay lập tức, dòng chia sẻ của ông bố ba con nhận được sự quan tâm lớn của bạn bè và người hâm mộ. Dưới phần bình luận, rất đông nghệ sĩ và khán giả vào hỏi thăm, chúc anh nhanh khỏe sớm được xuất viện.

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Gia đình nam ca sĩ thêm viên mãn khi vừa đón con trai chào đời - Ảnh: FB

Tháng 8 vừa qua, Tuấn Hưng và Thu Hương hạnh phúc chào đón con thứ 3 ra đời khỏe mạnh. Dù bé Sâm chào đời ngoài dự kiến nhưng cặp đôi rất vui mừng khi gia đình có thêm thành viên mới.

Tuấn Hưng cúng Tổ nghề muộn tại nhà riêng cùng Khắc Việt, Tú Dưa

Tuấn Hưng cúng Tổ nghề muộn tại nhà riêng cùng Khắc Việt, Tú Dưa

Nam ca sĩ cho biết anh tổ chức lễ giỗ Tổ muộn để những đồng nghiệp thân thiết như Khắc Việt, Tú Dưa, Duy Khánh đều có thể tham gia.

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