Ảnh gia đình ngọt ngào của vợ chồng Tuấn Hưng bên 3 con 'đủ nếp đủ tẻ' khiến dân mạng xuýt xoa

Ca sĩ Tuấn Hưng từng được xem là chàng "ngựa hoang" của showbiz Việt. Thế nhưng sau khi lập gia đình, giọng ca Nắm lấy tay anh đã trở thành người chồng tốt, người cha mẫu mực.

Không chỉ phụ bà xã chăm con...

... Tuấn Hưng còn rửa bát giúp vợ - Ảnh: FB

Sau 5 năm "về chung nhà", tổ ấm của cặp đôi ngày càng hạnh phúc trọn vẹn khi các "thiên thần nhỏ" lần lượt ra đời. Tháng 8 vừa qua, Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương hân hoan chào đón con thứ 3 chào đời khỏe mạnh.