Ảnh gia đình ngọt ngào của vợ chồng Tuấn Hưng bên 3 con 'đủ nếp đủ tẻ' khiến dân mạng xuýt xoa

Hậu trường 06/09/2019 15:46

1 tháng sau ngày chào đón con thứ 3 ra đời, ca sĩ Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương đã tung bộ ảnh gia đình hạnh phúc khiến fan trầm trồ.

Ca sĩ Tuấn Hưng từng được xem là chàng "ngựa hoang" của showbiz Việt. Thế nhưng sau khi lập gia đình, giọng ca Nắm lấy tay anh đã trở thành người chồng tốt, người cha mẫu mực.

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Không chỉ phụ bà xã chăm con...
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... Tuấn Hưng còn rửa bát giúp vợ - Ảnh: FB

Sau 5 năm "về chung nhà", tổ ấm của cặp đôi ngày càng hạnh phúc trọn vẹn khi các "thiên thần nhỏ" lần lượt ra đời. Tháng 8 vừa qua, Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương hân hoan chào đón con thứ 3 chào đời khỏe mạnh. 

Mới đây nhân dịp đầy tháng con, vợ chồng nam ca sĩ cùng nhau thực hiện bộ ảnh gia đình 5 người vô cùng hạnh phúc khiến fan hết lời khen ngợi.

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Vợ chồng Tuấn Hưng chụp ảnh gia đình ấm áp bên các con - Ảnh: Internet
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Kết hôn từ năm 2014, sau thời gian dài chung sống tình cảm của cặp đôi ngày càng mặn nồng - Ảnh: Internet
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Hai nhóc Su Hào và Son rất thích khi có thêm em - Ảnh: Internet
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Chỉ sau 1 tháng sinh con, Thu Hương đã nhanh chóng lấy lại sắc vóc xinh đẹp, quyến rũ - Ảnh: Internet

Tối qua (5/9), vợ chồng Tuấn Hưng - Thu Hương đã tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai mới sinh. Em bé có tên đầy đủ là Nguyễn Trần Nam Anh, tên gọi thân mật là bé Sâm.

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Ở tuổi 41 và đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, giờ đây Tuấn Hưng muốn dành nhiều thời gian hơn để nuôi dạy các con - Ảnh: Internet
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Thu Hương xúc động trong ngày con trai cưng đầy tháng - Ảnh: Vietnamnet

Nhiều người không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ hạnh phúc của ca sĩ Tuấn Hưng bên bà xã Thu Hương và 3 con "đủ nếp đủ tẻ".

So mức độ chiều vợ con của hai ông bố đông con Tuấn Hưng - Lý Hải

So mức độ chiều vợ con của hai ông bố đông con Tuấn Hưng - Lý Hải

Dù cả hai nam ca sĩ đều khá bận rộng với công việc nhưng mỗi người lại có một cách chiều vợ khác nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Tuấn Hưng Thu Hương

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