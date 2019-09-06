Ảnh gia đình ngọt ngào của vợ chồng Tuấn Hưng bên 3 con 'đủ nếp đủ tẻ' khiến dân mạng xuýt xoa

1 tháng sau ngày chào đón con thứ 3 ra đời, ca sĩ Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương đã tung bộ ảnh gia đình hạnh phúc khiến fan trầm trồ.
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Ca sĩ Tuấn Hưng từng được xem là chàng "ngựa hoang" của showbiz Việt. Thế nhưng sau khi lập gia đình, giọng ca Nắm lấy tay anh đã trở thành người chồng tốt, người cha mẫu mực.
Sau 5 năm "về chung nhà", tổ ấm của cặp đôi ngày càng hạnh phúc trọn vẹn khi các "thiên thần nhỏ" lần lượt ra đời. Tháng 8 vừa qua, Tuấn Hưng và bà xã Thu Hương hân hoan chào đón con thứ 3 chào đời khỏe mạnh.
Mới đây nhân dịp đầy tháng con, vợ chồng nam ca sĩ cùng nhau thực hiện bộ ảnh gia đình 5 người vô cùng hạnh phúc khiến fan hết lời khen ngợi.
Tối qua (5/9), vợ chồng Tuấn Hưng - Thu Hương đã tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai mới sinh. Em bé có tên đầy đủ là Nguyễn Trần Nam Anh, tên gọi thân mật là bé Sâm.
Nhiều người không khỏi xuýt xoa, ngưỡng mộ hạnh phúc của ca sĩ Tuấn Hưng bên bà xã Thu Hương và 3 con "đủ nếp đủ tẻ".