Sau 5 tháng 'lên xe hoa' với Anh Tú, Diệu Nhi đã chính thức có 'tin vui'?

Mới đây, sau gần nửa năm kết hôn, cư dân mạng bất ngờ xôn xao nghi vấn Diệu Nhi đang mang thai.

Tháng 10/2022 vừa qua, cả showbiz Việt rộn ràng với lễ cưới của Anh Tú và Diệu Nhi sau 7 năm hẹn hò. Là cặp đôi đẹp và dễ thương của Vbiz nên mỗi khi vợ chồng cũng nhau xuất hiện đều khiến dân tình phấn khích. Tháng 10/2022 vừa qua, cả showbiz Việt rộn ràng với lễ cưới của Anh Tú và Diệu Nhi sau 7 năm hẹn hò - Ảnh: Internet Mới đây, sau gần nửa năm kết hôn, cư dân mạng bất ngờ xôn xao nghi vấn Diệu Nhi đang mang thai. Bởi vào ngày 26/3, trên trang cá nhân, Diệu Nhi đăng tải hình ảnh ngồi trầm tư xem kịch bản và đính kèm dòng trạng thái: "Về Việt Nam là bé lao vào nghiên cứu liên tục cho vai diễn mới". Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ trở nên bình thường nếu Diệu Nhi không diện chiếc áo rộng thùng thình chuẩn mẹ bầu.

Mọi chuyện sẽ trở nên bình thường nếu Diệu Nhi không diện chiếc áo rộng thùng thình chuẩn mẹ bầu - Ảnh: FBNV Theo đó, chiếc áo có chi tiết nhún vai, rộng rãi mà Diệu Nhi mặc khiến hội chị em liên tưởng đến hình ảnh của những mẹ bỉm. Động thái, thời gian gần đây, cô nàng còn thường xuyên diện quần áo rộng che chắn vòng 2 khiến dân tình bàn luận rôm rả.

Cư dân mạng bình luận rôm rả về hình ảnh mới của Diệu Nhi - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bình luận, nhiều cư dân mạng phỏng đoán Diệu Nhi đang có tin vui sau thời gian lên xe hoa. Thậm chí, nhiều người bình luận khi lướt qua tấm hình cứ ngỡ nữ diễn viên đang đi khám thai. Dù đây chỉ là suy đoán của cộng đồng mạng, nhưng người hâm mộ vẫn cảm thấy vui mừng thay cho cặp đôi.

Trước đó, Diệu Nhi cũng từng có một khoảng thời gian vướng nghi vấn bầu bí và sinh con khi liên tục lộ bụng to vượt mặt hay diện đồ rộng thùng thình khi quay những tập ăn uống - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, Diệu Nhi cũng từng có một khoảng thời gian vướng nghi vấn bầu bí và sinh con khi liên tục lộ bụng to vượt mặt hay diện đồ rộng thùng thình khi quay những tập ăn uống trên kênh YouTube của mình. Thậm chí, có netizen còn chụp được hình Diệu Nhi và Anh Tú xuất hiện ở phòng khám phụ sản. Tuy nhiên, cho tới nay cả Diệu Nhi và Anh Tú đều chưa từng lên tiếng về điều này.

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