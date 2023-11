'Chị em ruột' Đông Nhi - Diệu Nhi 'giáp mặt' hậu ồn ào đám cưới, thái độ người trong cuộc hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của khán giả

Mới đây thông qua một số người bạn thân thiết của Diệu Nhi, dễ dàng nhận thấy cô và "chị hai" Đông Nhi đã có dịp gặp mặt kể từ khi "đám cưới thế kỷ" diễn ra. Trái ngược với dự đoán của cư dân mạng, cả hai người đẹp đều khá vui vẻ và tương tác đầy thân thiết.

Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Diệu Nhi, Đông Nhi, Minh Hằng cùng nhau cover một ca khúc đình đám. Nữ diễn viên còn khá vui vẻ chia sẻ lại đoạn video trên lên trang cá nhân và kèm theo dòng chú thích: "Ngày xưa có HAT bây giờ có HNN nha kaka cười chết". Qua khoảnh khắc này, một số khán giả cho rằng Diệu Nhi không hề để tâm đến chuyện Đông Nhi vắng mặt trong hôn lễ của cô được tổ chức cách đây không lâu.

Khoảnh khắc vui vẻ của Đông Nhi - Diệu Nhi khi gặp lại nhau.

Tại thời điểm khi đám cưới của "em ruột" chuẩn bị diễn ra, khi nhận được thiệp mời, Đông Nhi còn hào hứng khoe trên mạng xã hội, đi kèm là dòng chú thích vô cùng lầy lội: "Save the best for last. Cuối cùng đã đến ngày trọng đại của em gái ruột. Quá tam ba bận, chị mong em giữ thật chặt tóc giả của mình sau đêm tiệc nhé! Chúc mừng cô dâu mới xinh đẹp, Diệu Nhi".

Sau đó, nữ ca sĩ đăng đàn bày tỏ tiếc nuối khi không thể có mặt tại đám cưới của "em gái guột" Diệu Nhi. Dõi theo từ xa, Đông Nhi không quên gửi lời chúc phúc tới đàn em: "Thật tiếc vì không thể có mặt tại khoảnh khắc đẹp ngay lúc này để chung vui cùng "em gái guột" Diệu Nhi của chị. Chỉ biết lặng lẽ dõi theo từ phía xa để chúc phúc cho 2 em. Chúc Tú Nhi mãi mặn, mãi keo, mãi hạnh phúc đến răng long đầu bạc nhé". Đáp lại lời chúc của đàn chị, nữ diễn viên tỏ ra tiếc nuối: "Mãi yêu chị hai, không xô chị xuống hồ bơi trả mối thù năm xưa được, tiếc là tiếc vậy á.