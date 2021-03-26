Sau 5 năm Trần Lập qua đời, nhiều khán giả vẫn luôn dõi theo cuộc sống của vợ con cố nhạc sĩ, mong muốn họ có cuộc sống thoải mái và ổn định.

Trong suốt 5 năm kể từ khi Trần Lập qua đời, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vẫn luôn dõi theo cuộc sống của vợ con nhạc sĩ. Vợ cố nhạc sĩ - chị Ngô Mai Hoa ngoài công việc ở bệnh viện, chăm sóc con cái, thường dành thời gian lên thăm mộ chồng. Mới đây, chị viết trên trang cá nhân của mình: "Một chặng đường! Con số 5! 9/2/2016 - 9/2/2021! Ngày hôm nay có gió, có mưa nhưng tình cảm vẫn luôn ấm áp như ngọn lửa ta ươm từ than nóng! Xin chân thành cảm ơn tới gia đình, tới những người bạn, người AE đã Trở về quê gốc cùng tôi ngày hôm nay: Vân Cát- Kim Thái - Vụ Bản - Nam Định! Xin cảm tạ ạ!".

5 năm trôi qua, nhưng có lẽ mất mát trong lòng chị vẫn còn đó, hình ảnh chồng vẫn là hồi ức đẹp đẽ nhất của chị. Bài đăng mới đây của chị Hoa - Ảnh: FB Từ ngày cố nhạc sĩ Trần Lập ra đi, chị Mai Hoa đã cố gắng thay anh trở thành trụ cột gia đình, công việc bận rộn tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhưng chị vẫn dành nhiều thời gian lo lắng và dạy dỗ con cái trưởng thành nên người. Được biết, hai con của chị và nhạc sĩ Trần Lập giờ đã lớn, con trai cả mới vào cấp 3, còn con gái nhỏ thì đã lên lớp 8.

Tuy cuộc sống đôi phần vất vả vì cảnh nuôi con một mình, nhưng chị Mai Hoa không bao giờ than thở, chị luôn chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống vui vẻ, tươi đẹp lên mạng xã hội. Những hình ảnh vui vẻ đón Tết Tân Sửu vừa qua khiến người hâm mộ cũng phần nào an tâm. Vợ và con gái của cố nhạc sĩ Trần Lập - Ảnh: FB Cậu con trai lớn của cố nhạc sĩ - Ảnh: FB Công việc ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiện tại của chị Mai Hoa - Ảnh: FB Các con rất thương yêu mẹ Hoa - Ảnh: FB Thi thoảng, chị Mai Hoa lại đưa hai con lên thăm mộ bố. "Các cháu lên thăm bố Lập bác ạ!", chị Hoa chia sẻ với người thân. Chị Hoa và bạn bè, người thân đến viếng mộ cố nhạc sĩ - Ảnh: FB Dù nghệ sĩ Trần Lập đã ra đi nhưng dường như hình bóng của anh vẫn luôn trong tâm trí của người thân và bạn bè, khán giả. Mỗi lúc hoài niệm về người chồng quá cố, chị Mai Hoa lại chia sẻ những khoảnh khắc ngày ông xã còn ở bên cạnh vợ con quây quần, khiến fan hâm mộ cố nghệ sĩ không khỏi xúc động.

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