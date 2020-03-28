Sao Việt đồng loạt bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của nữ diễn viên Mai Phương

Trên mạng xã hội, những người đồng nghiệp thân thiết với nữ diễn viên Mai Phương không giấu được niềm thương tiếc trước sự ra đi của cô.

Sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, nữ diễn viên Mai Phương đã ra đi vào ngày 28/3/2020. Thông tin này ngay lập tức khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ của cô vô cùng bàng hoàng xen lẫn đau xót. Trịnh Kim Chi thông báo diễn viên Mai Phương vừa qua đời - Ảnh: FB Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, diễn viên Tiến Luật, Ninh Dương Lan Ngọc, Khả Như, Thanh Bình, Kha Ly, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận... đều không giấu được sự thương tiếc và gửi lời tiễn biệt đến Mai Phương.

Bài đăng của Thanh Bình - Ảnh: FB Diễn viên Thanh Bình: “An nghỉ Phương nhé! Bạn đã chiến đấu như một chiến binh, mọi người sẽ luôn nhớ về một người mạnh mẽ và không bao giờ đầu hàng bệnh tật. Cũng như sẽ nhớ mãi nụ cười thân thiện và xinh đẹp của Phương… Mọi người sẽ yêu thương Lavie thật nhiều, em yên tâm nhé!”.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận ngậm ngùi chia sẻ: "Cô bé diễn viên Mai Phương đi rồi! Cảm ơn em vì đã là người khách hàng mua nhạc đầu tiên của anh nhiều năm về trước... Cảm ơn em vì những điều tốt đẹp mà em đã làm cho cuộc đời này. Không còn đau đớn nữa, hãy mĩm cười thật đẹp và thanh thản em nhé. Thương cô bé vừa hiền lành vừa chăm chỉ, vậy mà cuộc đời em, cái gì cũng buồn...". Nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời tiễn biệt đến nữ diễn viên Mai Phương - Ảnh: FB Hiện tại, gia đình nữ diễn viên đang chuẩn bị thủ tục để lo hậu sự cho nữ diễn viên.

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