Sao nam đình đám làng hài tiết lộ sắp kết hôn, nhưng dựng vợ hay gả chồng còn chưa rõ?

Hậu trường 07/02/2022 15:29

Chia sẻ của sao nam này ngay lập tức khiến nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng, ngơ ngác. Bên cạnh những bình luận chúc mừng, một bộ phận nghi ngờ nam diễn viên "chiêu trò" nhằm gây cười cho fan hâm mộ nhân dịp đầu xuân.

Hải Triều là cái tên nổi bật trong làng hài Việt Nam với phong cách duyên dáng, "quăng miếng" cực ngọt khiến khán giả cười không ngớt, chưa kể, nam diễn viên hài còn sở hữu ngón nghề giả gái vô cùng điêu luyện và nhận được rất nhiều sự yêu mến của người xem.

Sao nam đình đám làng hài tiết lộ sắp kết hôn, nhưng dựng vợ hay gả chồng còn chưa rõ? - Ảnh 1

Đến mới đây, Hải Triều bất ngờ có bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân. Nam diễn viên đột ngột tuyên bố sắp kết hôn, và đã thống nhất việc này với gia đình.

"Gia đình chúng tôi xin trân trọng thông báo hỷ: Hải Triều sắp lập gia đình", thông báo trên Facebook diễn viên hài Hải Triều.

Sao nam đình đám làng hài tiết lộ sắp kết hôn, nhưng dựng vợ hay gả chồng còn chưa rõ? - Ảnh 2
Bài đăng của Hải Triều - Ảnh chụp màn hình

 

Chia sẻ của bạn thân BB Trần ngay lập tức khiến nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng, ngơ ngác. Bên cạnh những bình luận chúc mừng, một bộ phận nghi ngờ nam diễn viên "chiêu trò" nhằm gây cười cho fan hâm mộ nhân dịp đầu xuân.

Cũng có những tài khoản mạng cực "lầy", bình luận "khịa" Hải Triều lấy chồng hay lấy vợ khiến CĐM được phen cười ngất. 

Sao nam đình đám làng hài tiết lộ sắp kết hôn, nhưng dựng vợ hay gả chồng còn chưa rõ? - Ảnh 3
Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

 

Về phía mình, Hải Triều cũng nhanh chóng xác nhận đây chỉ là chiêu trò hài hước của mình mà thôi, nhằm câu view cho sản phẩm mới. 

Hải Triều sinh năm 1991, là một nam diễn viên hài được giới trẻ yêu thích. Anh chuyên trị những vai diễn giả gái, nhiều lần hợp tác ấn tượng với người bạn thân BB Trần và tạo nên những sản phẩm vô cùng chỉn chu, gây cười cho khán giả.

Sao nam đình đám làng hài tiết lộ sắp kết hôn, nhưng dựng vợ hay gả chồng còn chưa rõ? - Ảnh 4
Sao nam đình đám làng hài tiết lộ sắp kết hôn, nhưng dựng vợ hay gả chồng còn chưa rõ? - Ảnh 5

Cũng vì hình ảnh giả gái điệu đà, nữ tính, Hải Triều cũng khiến không ít người tò mò về giới tính. Tuy nhiên, nam diễn viên không mấy quan tâm chuyện này và khá kín tiếng về đời tư. Anh chưa từng công khai mối tình nào sau nhiều năm vào showbiz.

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Từ khóa:   Hải Triều Hải Triều kết hôn BB Trần

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