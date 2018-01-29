Rơi nước mắt với tâm thư MC Nguyên Khang gửi bầu Đức trước kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam

MC Nguyên Khang khiến người yêu bóng đá nước nhà nghẹn ngào khi gửi tâm thư đến bầu Đức trước thành tích tuyệt vời của đội tuyển U23 Việt Nam.

Kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Châu Á đã làm trái tim người hâm mộ cả nước thổn thức. Dù không thể mang chức vô địch trở về nhưng các cầu thủ trẻ đã nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ nhờ tinh thần thi đấu kiên cường. Các cầu thủ U23 Việt Nam chiến đấu đến sức cùng lực kiệt giữa trời mưa tuyết tại Trung Quốc - Ảnh: Internet Trên khắp các trang mạng xã hội, khán giả và nhiều nghệ sĩ Việt đã dành lời khen, sự ngưỡng mộ và tự hào cho các tuyển thủ. Tuy nhiên, khác với các sao trong làng giải trí, MC Nguyên Khang đã làm "tan chảy" không ít trái tim người hâm mộ khi viết bức tâm thư dài gửi đến bầu Đức để nói về chiến thắng của U23 Việt Nam.

MC Nguyên Khang chia sẻ: "Tâm thư gửi chú Đoàn Nguyên Đức - người thầy của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. Giá mà chiếc xe buýt kia có chú đứng vẫy tay...". Theo Nguyên Khang thì bầu Đức là người ươm mầm giúp bóng đá Việt Nam có được thành công ngày hôm nay - Ảnh: FBNV "Thưa chú, khi xem đội tuyển U23 thi đấu, cũng như hàng triệu trái tim Việt Nam khác, cháu vỡ òa hạnh phúc với thế hệ cầu thủ tuyệt vời, đẳng cấp và xuất sắc của Việt Nam. Điều khiến cháu ngưỡng mộ khi chú là một trong những người đã ươm mầm cho bóng đá Việt Nam có được ngày hôm nay.

Những học viện bóng đá, những câu lạc bộ bóng đá được mọc lên trên khắp cả nước cách đây từ 7-8 năm trước đã tuyển mộ đào tạo những thế hệ cầu thủ nhí chân đất đá bóng nhựa, những đứa trẻ nhà nghèo cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, nhưng đã được dạy dỗ cho ăn học đàng hoàng, phép tắc lễ nghĩa và mời cả huấn luyện viên giỏi về đào tạo các em. Nam MC cho biết, bầu Đức chính là người bất chấp khó khăn để mời HLV Park Hang-seo về Việt Nam - Ảnh: FBNV Đó cũng lý giải vì sao cháu rất ngạc nhiên trước sự lễ phép, đàng hoàng khi thấy các em ấy dùng tay bới tuyết trắng cho đồng đội mình sút phạt, cháu đã thấy những cái cúi đầu cảm ơn cổ động viên lặn lội sang Trung Quốc vì họ, cháu đã thấy những khuôn mặt dù không có gì lót bụng cả ngày dài nhưng vẫn nở nụ cười vẫy tay chào người hâm mộ. Cháu rưng rưng nước mắt xúc động thật sự chú ạ. Những bài học đạo đức ấy không thể dạy chỉ một ngày, hai ngày, mà là cả hàng mấy năm trời bên cạnh việc dạy kỹ năng đá bóng, để dạy các em ấy vừa thành tài vừa thành nhân", Nguyên Khang chia sẻ. Theo Quán quân Cầu Vồng 2009 thì bầu Đức chính là người thầy luôn âm thầm đứng phía sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam. Ông không chỉ là người dẫn dắt mà còn lặng lẽ hy sinh vì các cầu thủ. Nguyên Khang nhận được sự đồng cảm của người hâm mộ bóng đá - Ảnh: FBNV Bầu Đức đồng hành cùng nhiều thế hệ của bóng đá nước nhà - Ảnh: FBNV Bầu Đức trò chuyện vui vẻ với HLV Park Hang-seo - Ảnh: FBNV

Tình yêu của cầu thủ U23 Việt Nam dành cho cha mẹ khiến cộng đồng mạng xúc động Hòa lẫn trong hàng nghìn người ra sân bay chờ đón các cầu thủ U23 Việt Nam, các ông bố, bà mẹ cũng mong mỏi hơn hết được gặp mặt con trai mình sau nhiều tháng xa nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/roi-nuoc-mat-voi-tam-thu-mc-nguyen-khang-gui-bau-duc-truoc-ky-tich-cua-doi-tuyen-u23-viet-nam-269669.html