Sau thời gian im lặng, NTK trang phục bikini phản cảm trên chuyên cơ đón U23 Việt Nam lần đầu lên tiếng

Hậu trường 29/01/2018 14:41

Nhà thiết kế (NTK) Nguyễn Tiến Truyển bức xúc khi thiết kế bikini của mình bất ngờ xuất hiện trên chuyên cơ chào đón các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Chiều qua (28/1), người hâm mộ cả nước vô cùng phẫn nộ khi hình ảnh các người mẫu diện bikini xuất hiện trên chuyên cơ chở các cầu thủ U23 Việt Nam về nước được chia sẻ trên khắp các trang mạng xã hội. Trong đó, Lại Thanh Hương là người trực tiếp hứng chịu sự chỉ trích nặng nề khi khoác lên người bộ trang phục thiếu vải này.

Sau thời gian im lặng, NTK trang phục bikini phản cảm trên chuyên cơ đón U23 Việt Nam lần đầu lên tiếng - Ảnh 1
Người mẫu Lại Thanh Hương nhận sự chỉ trích của dư luận với hình ảnh phản cảm này - Ảnh: Internet

Giữa lúc dư luận đang sôi sục thì mới đây, Nguyễn Tiến Truyển – NTK của bộ trang phục bikini trắng vừa được người mẫu Lại Thanh Hương trình diễn trên chuyên cơ chào đón đội tuyển U23 Việt Nam đã bức xúc lên tiếng. NTK này cho biết, thiết kế thiếu vải này xuất hiện không đúng lúc, sai mục đích và hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh.

Nguyễn Tiến Truyển viết trên trang cá nhân: “Dear các fan của bóng đá và toàn bộ quý anh chị truyền thông báo chí! Bản thân Truyển rất sốc và ngỡ ngàng vì bộ trang phục bikini trắng dưới đây là bộ trang phục Truyển nhận đặt hàng từ ekip dành cho buổi chụp bộ hình lịch 2018 của hãng hàng không VietJet Air chứ không phải dành cho sự kiện lịch sử này! Khi bộ hình đã được công bố vào khoảng cuối năm 2017, Truyển cảm thấy hài lòng với bộ trang phục của mình vì sự phù hợp tiêu chí cho bộ lịch này chứ không phải là những gì các bạn vừa thấy trên mạng xã hội.

Sau thời gian im lặng, NTK trang phục bikini phản cảm trên chuyên cơ đón U23 Việt Nam lần đầu lên tiếng - Ảnh 2

Sau thời gian im lặng, NTK trang phục bikini phản cảm trên chuyên cơ đón U23 Việt Nam lần đầu lên tiếng - Ảnh 3
NTK Nguyễn Tiến Truyển bức xúc khi thiết kế của mình bị sử dụng sai mục đích - Ảnh: FBNV

Bản thân Truyển rất bức xúc và tức giận khi bộ trang phục Truyển thiết kế được dùng sai mục đích tạo ra sự phản cảm quá mức cho phép như vậy, nếu như được đề nghị thiết kế cho sự kiện mang tính lịch sử và trọng đại như thế này Truyển sẽ đề nghị chọn tà áo dài cờ đỏ sao vàng hoặc thiết kế những trang phục mang tinh thần dân tộc đầy hào khí, còn nếu không Truyển sẽ từ chối nếu nhãn hàng không chấp thuận đề nghị của Truyển, chứ không bao giờ Truyển sẽ đồng ý thiết kế 1 bộ trang phục như vậy để sử dụng cho sự kiện đáng tự hào này...”.

Sau thời gian im lặng, NTK trang phục bikini phản cảm trên chuyên cơ đón U23 Việt Nam lần đầu lên tiếng - Ảnh 4
NTK cho biết, anh bất lực vì không thể ngăn cản sự việc xảy ra - Ảnh: FBNV

NTK trẻ nhận được rất nhiều phản ứng tích cực khi tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với hãng hàng không VietJet Air nữa. Đồng thời anh cũng mong hãng hàng không chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Sau thời gian im lặng, NTK trang phục bikini phản cảm trên chuyên cơ đón U23 Việt Nam lần đầu lên tiếng - Ảnh 5
Cộng đồng mạng còn kêu gọi tẩy chay hãng hàng không này - Ảnh: FBNV
Người mẫu Lại Thanh Hương mặc phản cảm trên chuyên cơ chở U23 VN

Người mẫu Lại Thanh Hương mặc phản cảm trên chuyên cơ chở U23 VN

Hình ảnh Lại Thanh Hương mặc trang phục hở hang đang được chia sẻ và gây tranh cãi trên mạng xã hội.

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