Nóng: Thông tin mới nhất về bé trai bị thất lạc mẹ khi đi đón đội tuyển U23 Việt Nam

Sau nhiều giờ thất lạc, bé trai bị lạc mẹ ở khu vực đường Bưởi, quận Cầu Giấy (Hà Nội) khi đi đón đội tuyển U23 Việt Nam đã trở về nhà trong niềm hân hoan của gia đình.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, anh Quý - người tìm thấy bé Trần An và nhờ cộng đồng mạng tìm gia đình giúp em cho biết vào lúc 19 giờ đêm qua (28/1), người mẹ đã đến đón bé về.

Theo lời kể của chị N., (mẹ bé Trần An), vì lúc đó người hâm mộ quá đông khiến chị lạc tay và thất lạc con. Lúc đó, chị cố gắng gào thét, cầu cứu nhưng vì quá ồn ào nên không ai nghe thấy, giúp đỡ chị tìm con.

Dòng người hâm mộ quá đông khiến bé Trần An bị lạc mất mẹ - Ảnh: Internet

Trong khi đó, điện thoại chị N. lại bỏ quên ở nhà nên không liên lạc được. Để tìm kiếm gia đình của bé, anh Quý đã nhờ cư dân mạng giúp đỡ. Với sự giúp đỡ nhiệt tình của cộng đồng mạng, mẹ con chị N. đã được đoàn tụ vài giờ sau đó.

Như thông tin trước đó đã đưa, chiều hôm qua khi cùng gia đình đi đón các cầu thủ U23 Việt Nam về nước, bé Trần An đã bị lạc mất mẹ trong biển người hâm mộ. Người dân phát hiện bé bị thất lạc tại số 306 đường Bưởi, quận Cầu Giấy. Khi thất lạc, bé Trần An mặc chiếc áo in cờ đỏ sao vàng, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng.

Mặc dù bé nhớ được số điện thoại của mẹ nhưng người dân không liên lạc được. Sự việc thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Cuối cùng, nhờ sự đồng lòng, nhiệt tình của cư dân mạng mà bé Trần An đã đoàn tụ được với người thân.

