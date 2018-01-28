U23 Việt Nam: Xin đừng khóc bởi các anh đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt

Hình ảnh các cầu thủ U23 bật khóc nức nở trên sân vận động sau thất bại trước đội tuyển Uzbekistan khiến người hâm mộ vô cùng xót xa. Từ quê nhà, họ đã gửi đến các cầu thủ sự cổ vũ nồng nhiệt và những lời an ủi chân thành nhất.

Mặc dù thất bại trong việc giành chiếc cúp vô địch nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam đã chiếm được trái tim của hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới. Lứa cầu thủ vàng này đã đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới. Anh H.Q Đại (37 tuổi, ngụ tại TP. HCM), một trong những cổ động viên có mặt cổ vũ cho U23 Việt Nam tại Nhà văn hóa Thanh Niên (Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP.HCM) cho biết anh rất tự hào về đội tuyển của chúng ta.



Dù kết quả có như thế nào đi nữa thì U23 Việt Nam vẫn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ - Ảnh: Phương Duy Chia sẻ với Phụ nữ & Gia Đình về những cảm xúc trong trận đấu chung kết, anh Đại nói: “Trước đó, mặc dù biết đội nhà có thể thua nhưng tôi vẫn luôn hy vọng các cầu thủ sẽ làm nên điều kỳ tích. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười với chúng ta. Dù vậy, các cầu thủ nước mình đã chơi rất hay, rất xuất sắc. Lúc biết đội mình thua, tôi rất buồn nhưng không quá thất vọng vì tương lai còn dài mà”. Anh còn tiết lộ thêm, khi Quang Hải san bằng tỉ số 1 - 1 ở hiệp 1 của trận đấu anh đã rơi nước mắt. "Lúc đó vừa vui vừa hạnh phúc, chưa bao giờ tôi thấy đội tuyển Việt Nam đá hay như thế này. Tôi tin chắc tương lai chúng ta sẽ còn đi xa hơn nữa", anh Đại quả quyết.

Mặc dù đôi mắt vẫn đượm buồn nhưng khi nhìn thấy đoàn người đi “bão” ngang qua, anh Đại vẫn liên tục hô “Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch”. Nhiều người buồn bã ra về sau khi trận đấu chung kết giữa U23 Việt Nam và Uzbekistan kết thúc - Ảnh: Phương Duy Cũng như anh Đại, sau khi trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và Uzbekistan kết thúc với tỉ số 2 - 1 nghiêng về đội bạn, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Thế nhưng họ khóc không phải vì thất vọng mà khóc vì tiếc nuối, vì thương các cầu thủ trẻ đã chiến đấu hết sức lực trên sân. Tiến Dũng... ... và Quang Hải khóc như mưa sau trận đấu khiến người hâm mộ vô cùng đau lòng - Ảnh: Internet Bạn H.N (19 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) không cầm được nước mắt khi nhắc đến trận đấu chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam: "Lúc các anh thua, em chỉ thấy hụt hẫng, hơi buồn một chút nhưng không sao vì các anh đã làm tốt. Nhưng mà khi nhìn thấy anh Quang Hải với anh Tiến Dũng khóc trên sân bóng, xin lỗi người hâm mộ em không cầm được nước mắt. Mấy anh ấy đâu có lỗi gì đâu, lúc đó em chỉ muốn có mặt ở đó để an ủi họ". Cổ động viên nữ thẫn thờ khi nhìn thấy hình ảnh các cầu thủ khóc trên sân vận động - Ảnh: Phương Duy Một cư dân mạng đã nói thay tiếng lòng của hàng triệu cổ động viên Việt Nam: “Tôi không thất vọng, chỉ là hơi tiếc thôi. Vì họ (U23 Việt Nam) đã rất vất vả, họ đã rất nỗ lực, so với chúng ta, họ mới là người buồn nhất. Thua thì cũng đã thua, nhưng ăn mừng thì vẫn ăn mừng chứ, chúng ta phải vui lên vì họ đã đi sâu như vậy. Tôi rất tự hào về các cầu thủ U23 Việt Nam”. Dù đội tuyển nước nhà không đoạt chức vô địch nhưng cả nước đã có một đêm không ngủ - Ảnh: Phương Duy Và chắc hẳn đây cũng là tâm trạng chung của người hâm mộ Việt Nam. Các cầu thủ U23, xin đừng khóc vì các anh đã chiến đấu đến sức cùng lực kiệt!

Cầu thủ Việt Nam từ biệt giải U23 châu Á trong nước mắt Quát các học trò không được cúi đầu, nhưng bản thân HLV Park Hang-seo cũng buồn ra mặt. Nhiều học trò của ông cũng nghẹn ngào sau trận chung kết thua Uzbekistan.

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