Rộ tin Quách Ngọc Ngoan sắp làm đám cưới với bạn gái đại gia Phượng Chanel?

Thông tin diễn viên Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chuẩn bị kết hôn được Vũ Khắc Tiệp tiết lộ trong cuộc trò chuyện mới đây.

Chuyện tình cảm của Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng vấp phải nhiều thị phi. Nam diễn viên họ Quách từng bị dư luận mỉa mai vì cho rằng đến với bạn gái đại gia hơn 7 tuổi vì tiền. Thế nhưng bất chấp mọi điều tiếng, cặp đôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau. Bạn bè và người hâm mộ vẫn mong chờ cả hai thông báo "tin vui" trong một ngày không xa.

Quách Ngọc Ngoan công khai đến với bạn gái hơn tuổi sau khi ly hôn Lê Phương - Ảnh: FB

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Quách Ngọc Ngoan, Vũ Khắc Tiệp bất ngờ đề cập đến chuyện cưới xin của bạn thân. Cuộc hội thoại này diễn ra dưới bài đăng của "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Cụ thể, khi Vũ Khắc Tiệp rủ Quách Ngọc Ngoan chuẩn bị trang phục để tham dự LHP Cannes cùng câu hỏi gây chú ý: "Chuẩn bị quần áo tháng 5 tụi mình tung hoành. Mà Phượng cuối cùng có cưới không để Tiệp nhận show khác”.

Ngay sau đó, Quách Ngọc Ngoan lập tức trả lời: "Bí mật". Lúc này, Vũ Khắc Tiệp nói thẳng: "Khắp làng quê biết rồi bí mật gì nữa".

Vũ Khắc Tiệp làm dấy lên nghi vấn Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan sắp làm đám cưới - Ảnh: FB

Theo lời của Vũ Khắc Tiệp thì Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đang chuẩn bị cho lễ cưới. Tuy nhiên, đến hiện tại thông tin này vẫn chưa được xác nhận vì người trong cuộc chưa chính thức lên tiếng. Vì Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan dùng chung Facebook nên vẫn không rõ là ai đang trả lời.

Cuộc sống sang chảnh của nam diễn viên phim 'Người bất tử' sau khi yêu bạn gái hơn 7 tuổi - Ảnh: FB

Trước khi đến với đại gia Phượng Chanel, diễn viên Quách Ngọc Ngoan từng kết hôn với Lê Phương và có một con trai. Hậu ly hôn, mối quan hệ của cặp đôi không mấy êm đẹp. Anh từng bị vợ cũ tố phụ bạc, ham giàu, lăng nhăng và thiếu trách nhiệm với con...

Nghi vấn thú vị, Phượng Chanel dùng tài khoản facebook của Quách Ngọc Ngoan để "tự khen" mình thời trang Cư dân mạng đã phát hiện ra không ít những điểm bất thường trong những chia sẻ của Quách Ngọc Ngoan trên trang cá nhân.

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