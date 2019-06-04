Không thể mãi mang danh tình già, Phượng Chanel quyết định tổ chức đám cưới hoành tráng với Quách Ngọc Ngoan?

Trên mạng xã hội, Vũ Khắc Tiệp đã để lại bình luận tiết lộ về thông tin đám cưới của người chị thân thiết – Phượng Chanel và nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

Mới đây, trên trang Facebook chung của mình và Quách Ngọc Ngoan, Phượng Chanel đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh tại một sự kiện thời trang kèm dòng trạng thái: “Tháng mới chúc mọi người luôn toả sáng như mặt trời, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và làm cho những người xung quanh bạn lúc nào cũng vui vẻ như bạn. Hãy mang nụ cười và hạnh phúc đi khắp muôn nơi như anh chị em chúng tôi nhé. Show diễn của em rất tuyệt vời, mình thích nhất cái bộ váy cưới của em ấy làm". Bài đăng của Phượng Chanel trên Facebook - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của nữ đại gia, người em thân thiết của cô – Vũ Khắc Tiệp liền để lại bình luận gây chú ý: "Tháng 5/2020 tại Santorini mình sẽ làm chủ hôn cho cô bạn thân của mình. Lúc đó bạn mình hết được gọi tình già à... ngày đó sẽ vui kinh khủng".

Không dừng lại ở đây, Vũ Khắc Tiệp còn tiếp tục nhấn mạnh về đám cưới hoành tráng của người chị: “Tưởng 20 năm sau hoá ra còn 7 tháng nữa”. Đáp lại bình luận của Vũ Khắc Tiệp, Phượng Chanel cũng ngầm thừa nhận thông tin về đám cưới: "Chứ sao nữa, Tiệp và DVH làm chủ hôn, còn Tony nó chụp hình làm quà tặng, không phải trả tiền đâu".

Đoạn hội thoại gây chú ý dưới bài đăng của Phượng Chanel - Ảnh: Internet Màn đối đáp giữa Vũ Khắc Tiệp và Phượng Chanel ngay lập tức khiến nhiều người “bán tín bán nghi” về một đám cưới hoành tráng trong tương lai của nữ đại gia và bạn trai Quách Ngọc Ngoan. Theo đó, nếu thông tin này là sự thật, hôn lễ của cả hai sẽ được tổ chức tại “Hòn đảo thiên đường” Santorini (Hy Lạp) vào tháng 5 năm sau. Trước đó, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan từng vướng phải tin đồn đã đăng ký kết hôn nhưng cả hai đều giữ im lặng. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào năm 2020? - Ảnh: Internet Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bắt đầu công khai hẹn hò từ năm 2015, sau khi nam diễn viên ly hôn với Lê Phương. Mối quan hệ của cả hai từng khiến báo giới tốn không ít giấy mực. Vượt qua sóng gió thị phi, cặp đôi đã bên nhau được 4 năm và có thể sẽ cử hành hôn lễ trong tương lai.

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