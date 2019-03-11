Phượng Chanel diện đồ hiệu 100 triệu nhưng bị nói giống đồ second hand

Bộ váy màu vàng sặc sỡ của Phượng Chanel tuy có giá gần 100 triệu đồng nhưng bị nhiều cư dân mạng không tiếc lời chê bai.
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Mới đây, Phượng Chanel đã sánh bước bên Quách Ngọc Ngoan đến tham dự sự kiện Đêm hội chân dài 2 của "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp. Nữ doanh nhân diện bộ đầm vàng nổi bật giữa dàn mỹ nhân lộng lẫy váy áo của showbiz. Trang phục của Phượng Chanel có thiết kế khá gợi cảm giúp chủ nhân khoe bờ vai trần cùng làn da trắng. Vòng 1 của Phượng Chanel cũng được khoe tối đa trong lần xuất hiện này.
Được biết, đây là một thiết kế khá mới của Loewe với mức giá khoảng 4.000 USD. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mẫu đầm dài cùng với màu sắc sặc sỡ của nó không hề phù hợp với vóc dáng và gương mặt của Phượng Chanel. Thậm chí, bộ váy trông còn khá nhăn nheo và sến súa khi chụp cận cảnh khiến nhiều người lầm tưởng đây là đồ second hand.
Phượng Chanel tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng là một gương mặt khá quen thuộc ở các sự kiện của giới giải trí. Được xem là nữ doanh nhân giàu có, đồng thời là bạn thân của Vũ Khắc Tiệp nên Phượng Chanel luôn mạnh tay mua sắm hàng hiệu với giá cực kỳ đắt đỏ.
Bộ sưu tập túi xách, giày dép và váy áo của nữ đại gia lên tới hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì nhưng hầu như các bộ trang phục này đều trở nên sến súa và mất điểm trầm trọng khi được khoác lên người bà xã Quách Ngọc Ngoan.