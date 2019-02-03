Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bất ngờ đính hôn sau gần ba năm chung sống

Hậu trường 03/02/2019 19:08

Quách Ngọc Ngoan chia sẻ dòng trạng thái đã đính hôn với Phượng Chanel gây xôn xao mạng xã hội.

Sáng 29 Tết, Quách Ngọc Ngoan gây chú ý khi cập nhật trên trang cá nhân dòng thông báo đã đính hôn với doanh nhân Phượng Chanel. 

Bài chia sẻ ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo sao Việt và cư dân mạng. Như vậy là sau gần 3 năm chung sống, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel dường như đang muốn có một đám cưới chính thức.

Được biết, đây là trang Facebook của Quách Ngọc Ngoan nhưng doanh nhân Phượng Chanel thường sử dụng để cập nhật hình ảnh cá nhân. Động thái này của cả hai cho thấy họ rất nghiêm túc trong mối quan hệ gây xôn xao suốt nhiều năm qua. Nhiều khán giả mong cặp đôi sẽ chính thức tổ chức hôn lễ trong năm 2019 này.

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bất ngờ đính hôn sau gần ba năm chung sống - Ảnh 1
Dòng thông báo đã đính hôn của Quách Ngọc Ngoan thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng - Ảnh: Internet
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bất ngờ đính hôn sau gần ba năm chung sống - Ảnh 2
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bất ngờ đính hôn sau gần ba năm chung sống - Ảnh 3
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã có gần 3 năm chung sống dưới một mái nhà - Ảnh: Internet
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bất ngờ đính hôn sau gần ba năm chung sống - Ảnh 4
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bất ngờ đính hôn sau gần ba năm chung sống - Ảnh 5
Tuy chưa đám cưới chính thức nhưng Quách Ngọc Ngoan từ lâu đã xem người phụ nữ bên cạnh mình là vợ - Ảnh: Internet
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bất ngờ đính hôn sau gần ba năm chung sống - Ảnh 6
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel bất ngờ đính hôn sau gần ba năm chung sống - Ảnh 7
Cả hai cùng nhau đi du lịch nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới - Ảnh: Internet

Quách Ngọc Ngoan thua bà xã doanh nhân 7 tuổi. Họ đã sống chung gần 3 năm qua kể từ khi nam diễn viên phim “Lôi Báo” chính thức ly hôn với Lê Phương. 

Phượng Chanel cũng được cho là đã có một đời chồng và hai con gái xinh xắn. Suốt thời gian qua, Quách Ngọc Ngoan sống rất hạnh phúc với lựa chọn của mình. Anh cũng yêu thương hai con riêng của vợ như chính con đẻ.

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Từ khóa:   Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel

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