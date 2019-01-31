Trước thềm năm mới, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ về quê thăm con trai

Hậu trường 31/01/2019 10:24

Quách Ngọc Ngoan chia sẻ hình ảnh cha con đoàn tụ ở quê trước thềm năm mới khiến nhiều người bất ngờ.

Mới đây, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân hai bức ảnh về thăm con trai trong đêm ở Trà Vinh. Những khoảnh khắc được chụp vội trước sân nhưng vẫn thu hút sự quan tâm cực lớn trên cộng đồng mạng.

Suốt một năm qua, đây là một trong những lần hiếm hoi Quách Ngọc Ngoan chia sẻ ảnh đoàn tụ bên con trai trên mạng xã hội. Có thể thấy, cha con Quách Ngọc Ngoan vô cùng tình cảm và quý mến nhau. Nam diễn viên Người bất tử tự hào vì bé Cà Pháo giống cha như một bản sao hoàn hảo. 

"Về thăm anh ấy trong đêm. Có đúng bản sao không mọi người", Quách Ngọc Ngoan viết.

Trước thềm năm mới, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ về quê thăm con trai - Ảnh 1
Quách Ngọc Ngoan bất ngờ về Trà Vinh thăm con trai trong đêm - Ảnh: FBNV
Trước thềm năm mới, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ về quê thăm con trai - Ảnh 2
Nam diễn viên tự hào vì con trai là một bản sao hoàn hảo của ba - Ảnh: FBNV
Trước thềm năm mới, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ về quê thăm con trai - Ảnh 3
Quách Ngọc Ngoan chụp ảnh bên con trai lúc còn nhỏ - Ảnh: FBNV
Trước thềm năm mới, Quách Ngọc Ngoan bất ngờ về quê thăm con trai - Ảnh 4
Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết là Quách Ngọc Ngoan chủ động về thăm con trai - Ảnh: FBNV

Bé Cà Pháo là con trai của Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương. Sau khi bố mẹ chia tay, cậu bé sống cùng nữ diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ. Đến tuổi học mẫu giáo, bé Cà Pháo được Lê Phương gửi về cho bà ngoại ở Trà Vinh chăm sóc và đưa đến trường. Vì sống xa Sài Gòn nên cậu bé ít có cơ hội gặp cha đẻ.

Hiện tại, Lê Phương đã kết hôn với Trung Kiên và đang mang thai lần nữa. Nam ca sĩ cũng thương yêu con trai của vợ không khác gì máu mủ của mình. Còn Quách Ngọc Ngoan đang sống cùng doanh nhân Phượng Chanel và hai con riêng của chị.

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“Trong cuộc đời, nếu có những chuyện gì đó không vui xảy ra bất chợt sẽ làm cho con người ta trưởng thành, chín chắn hơn và có sự lắng lại trong từng giai đoạn của cuộc sống”, Quách Ngọc Ngoan nói.

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