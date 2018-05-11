Đỏ mặt với khoảnh khắc tình hết cỡ giữa Quách Ngọc Ngoan và đại gia Phượng Chanel

Quách Ngọc Ngoan khiến dân tình đỏ mặt khi chia sẻ khoảnh khắc “tình bể bình” bên Phượng Chanel trong chuyến du lịch mới đây.
- Bị chê râu tóc bờm xờm như ông già, Quách Ngọc Ngoan cạo đầu 'dằn mặt', nhìn diện mạo mới mà choáng
- Sau tất cả, Phượng Chanel công khai tình tứ bên người đàn ông giàu hơn Quách Ngọc Ngoan
Chuyện tình bất chấp ‘gạch đá’ dư luận giữa Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Để có được mối quan hệ tình cảm thắm thiết như hiện tại, cặp đôi đã phải vượt qua rất nhiều “búa rìu” của dư luận.
Hiện tại, dù những lời chỉ trích, “ném đá” không còn nhưng Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel luôn trở thành tâm điểm chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện.
Tuy nhiên, trước sự nhòm ngó của công chúng, cặp đôi vẫn tỏ ra thoải mái bên cạnh nhau. Thậm chí, cả hai còn không ngại chia sẻ khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội.
Mới đây, Quách Ngọc Ngoan hào hứng công khai hình ảnh “tình bể bình” bên bạn gái đại gia trong chuyến du lịch Hà Lan.