Đỏ mặt với khoảnh khắc tình hết cỡ giữa Quách Ngọc Ngoan và đại gia Phượng Chanel

Hậu trường 11/05/2018 13:57

Quách Ngọc Ngoan khiến dân tình đỏ mặt khi chia sẻ khoảnh khắc “tình bể bình” bên Phượng Chanel trong chuyến du lịch mới đây.

Chuyện tình bất chấp ‘gạch đá’ dư luận giữa Quách Ngọc NgoanPhượng Chanel từng tốn không ít giấy mực của báo giới. Để có được mối quan hệ tình cảm thắm thiết như hiện tại, cặp đôi đã phải vượt qua rất nhiều “búa rìu” của dư luận.

Hiện tại, dù những lời chỉ trích, “ném đá” không còn nhưng Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel luôn trở thành tâm điểm chú ý của công chúng mỗi khi xuất hiện.

Đỏ mặt với khoảnh khắc tình hết cỡ giữa Quách Ngọc Ngoan và đại gia Phượng Chanel - Ảnh 1
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel thường xuyên tình tứ khi có mặt tại sự kiện - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trước sự nhòm ngó của công chúng, cặp đôi vẫn tỏ ra thoải mái bên cạnh nhau. Thậm chí, cả hai còn không ngại chia sẻ khoảnh khắc tình tứ trên mạng xã hội.

Mới đây, Quách Ngọc Ngoan hào hứng công khai hình ảnh “tình bể bình” bên bạn gái đại gia trong chuyến du lịch Hà Lan.

Đỏ mặt với khoảnh khắc tình hết cỡ giữa Quách Ngọc Ngoan và đại gia Phượng Chanel - Ảnh 2
Hình ảnh mới nhất vừa được Quách Ngọc Ngoan cập nhật trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với khoảnh khắc tình hết cỡ giữa Quách Ngọc Ngoan và đại gia Phượng Chanel - Ảnh 3
Nam diễn viên nắm chặt tay bạn gái khi đi dạo - Ảnh: FBNV

Đỏ mặt với khoảnh khắc tình hết cỡ giữa Quách Ngọc Ngoan và đại gia Phượng Chanel - Ảnh 4

Đỏ mặt với khoảnh khắc tình hết cỡ giữa Quách Ngọc Ngoan và đại gia Phượng Chanel - Ảnh 5
Cặp đôi cùng lưu lại những phút giây hạnh phúc - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với khoảnh khắc tình hết cỡ giữa Quách Ngọc Ngoan và đại gia Phượng Chanel - Ảnh 6
Khoảnh khắc tình tứ của Quách Ngọc Ngoan và bạn gái nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng - Ảnh: FBNV
Đang hạnh phúc bên Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đột nhiên đòi làm đầu bếp cho gái lạ

Đang hạnh phúc bên Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đột nhiên đòi làm đầu bếp cho gái lạ

Hình ảnh Quách Ngọc Ngoan thân thiết bên một cô gái xinh đẹp gây chú ý trên mạng xã hội.

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