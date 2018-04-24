Đang hạnh phúc bên Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đột nhiên đòi làm đầu bếp cho gái lạ

Hậu trường 24/04/2018 16:56

Hình ảnh Quách Ngọc Ngoan thân thiết bên một cô gái xinh đẹp gây chú ý trên mạng xã hội.

Từ ngày công khai yêu nhau, Quách Ngọc NgoanPhượng Chanel thường xuyên khiến khán giả ghen tỵ khi khoe những khoảnh khắc tình tứ. Tuy chưa có con chung nhưng cả hai luôn ý thức việc phải chăm sóc gia đình và giữ lửa hôn nhân. Để không khí gia đình luôn rộn ràng, nam diễn viên Lối Báo chịu khó hỗ trợ vợ những viêc cỏn con, còn Phượng Chanel cũng tích cực vào bếp chuẩn bị những bữa ăn ngon đãi chồng. 

Trên trang cá nhân, Quách Ngọc Ngoan thường xuyên chia sẻ hình ảnh các món ăn đẹp mắt do bà xã công phu chế biến. Tuy nhiên, mới đây anh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe tài nấu ăn siêu đỉnh. Nam diễn viên hỏi một câu ngọt ngào: "Sau này giải nghệ anh làm đầu bếp được không em?". Điều đáng nói, người ngồi kế bên nam diễn viên lúc này không phải Phượng Chanel mà là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Ngắm kỹ dung nhan, nhiều người nhận ra đây chính là diễn viên Hiền Mai - một người bạn rất thân thiết của cả hai vợ chồng Phượng Chanel.

Đang hạnh phúc bên Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đột nhiên đòi làm đầu bếp cho gái lạ - Ảnh 1
Quách Ngọc Ngoan khoe tài nấu ăn siêu đỉnh, dự định sau này sẽ làm đầu bếp - Ảnh: FBNV
Đang hạnh phúc bên Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đột nhiên đòi làm đầu bếp cho gái lạ - Ảnh 2
Nam diễn viên nấu món Cá mú nấu mẻ cực hấp dẫn - Ảnh: FBNV
Đang hạnh phúc bên Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đột nhiên đòi làm đầu bếp cho gái lạ - Ảnh 3
Quách Ngọc Ngoan chụp ảnh thân thiết bên diễn viên Hiền Mai - Ảnh: FBNV
Đang hạnh phúc bên Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đột nhiên đòi làm đầu bếp cho gái lạ - Ảnh 4
Đang hạnh phúc bên Phượng Chanel, Quách Ngọc Ngoan đột nhiên đòi làm đầu bếp cho gái lạ - Ảnh 5
Tuy giàu có nhưng vợ chồng Quách Ngọc Ngoan rất chăm chỉ nấu ăn, ít ra nhà hàng - Ảnh: FBNV
Bị chê râu tóc bờm xờm như ông già, Quách Ngọc Ngoan cạo đầu 'dằn mặt', nhìn diện mạo mới mà choáng

Bị chê râu tóc bờm xờm như ông già, Quách Ngọc Ngoan cạo đầu 'dằn mặt', nhìn diện mạo mới mà choáng

Nhiều người cho rằng vì liên tục bị chê già, xuống sắc, Quách Ngọc Ngoan quyết định cắt tóc để thay đổi diện mạo.

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Từ khóa:   Quách Ngọc Ngoan Phượng Chanel diễn viên Hiền Mai

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