Sau tất cả, Phượng Chanel công khai tình tứ bên người đàn ông giàu hơn Quách Ngọc Ngoan

Hậu trường 10/04/2018 16:02

Trên trang cá nhân, Phượng Chanel thường xuyên chia sẻ ảnh thân thiết bên người đàn ông mà chị dành 8 tiếng mỗi ngày để trò chuyện.

Sau khi Phượng ChanelQuách Ngọc Ngoan công khai chuyện tình cảm, nhiều người dành sự quan tâm đặc biệt cho cặp đôi lệch tuổi này. Tuy chưa có dám cưới chính thức nhưng cả hai đã dọn về sống chung và ngày ngày tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, thong dong như vợ chồng son.

Trong khi Quách Ngọc Ngoan luôn thể hiện là người chồng ga lăng, sẵn sàng tháp tùng vợ đi khắp mọi nơi thì Phượng Chanel cũng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người phụ nữ trong gia đình. Giàu có là thế nhưng cặp nữ doanh nhân hiếm khi để ông xã phải ăn ngoài, chị dành nhiều thời gian để nấu những bữa cơm ấm cúng cho chồng con thưởng thức.

Sau tất cả, Phượng Chanel công khai tình tứ bên người đàn ông giàu hơn Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 1
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel dành nhiều thời gian đi du lịch cùng nhau - Ảnh: FBNV 

Tuy nhiên, ít ai biết ngoài Quách Ngọc Ngoan thì Phượng Chanel còn có một người bạn tri kỷ khác, đó chính là Vũ Khắc Tiệp. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân này chia sẻ ảnh chụp chung với ông trùm chân dài nhiều hơn cả chồng. Phượng Chanel gọi Vũ Khắc Tiệp là tri kỷ trăm năm, tiết lộ rằng mỗi ngày dành tới 8 tiếng để trò chuyện cùng người đàn ông này.

Sau tất cả, Phượng Chanel công khai tình tứ bên người đàn ông giàu hơn Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 2
Phượng Chanel thường xuyên dùng Facebook của Quách Ngọc Ngoan để nói về Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: FBNV

Tình bạn giữa Vũ Khắc Tiệp và Phượng Chanel bắt đầu từ 9 năm trước. Ngay từ lần đầu gặp nhau, cả hai tìm được nhiều nét tương đồng trong quan điểm sống, sở thích ăn uống và phong cách làm việc nên thân nhau đến tận bây giờ. Trong cuộc sống đời thường, họ là bạn thân thiết, còn trong công việc họ là cánh tay đắc lực của nhau. Dù vậy, Quách Ngọc Ngoan không hề ghen tuông mà rất ủng hộ vợ, nam diễn viên thi thoảng cũng góp mặt trong các cuộc vui này.

"Người đàn ông có gu cực chất, tính tình cực hay mà giờ đây tôi chả còn muốn thân với ai nữa", Phượng Chanel nói về Vũ Khắc Tiệp.

Sau tất cả, Phượng Chanel công khai tình tứ bên người đàn ông giàu hơn Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 3
Đôi bạn thân thiết như một cặp tình nhân - Ảnh: FBNV
Sau tất cả, Phượng Chanel công khai tình tứ bên người đàn ông giàu hơn Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 4
Phượng Chanel và Vũ Khắc Tiệp thân nhau như ruột thịt - Ảnh: FBNV
Sau tất cả, Phượng Chanel công khai tình tứ bên người đàn ông giàu hơn Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 5
Phượng Chanel xem 'ông trùm' chân dài như một phần trong cuộc sống của mình - Ảnh: FBNV
Sau tất cả, Phượng Chanel công khai tình tứ bên người đàn ông giàu hơn Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 6
Cả hai hợp nhau từ sở thích ăn uống, vui chơi cho đến quan điểm sống - Ảnh: FBNV
Sau tất cả, Phượng Chanel công khai tình tứ bên người đàn ông giàu hơn Quách Ngọc Ngoan - Ảnh 7
Phượng Chanel thường xuyên ghé nhà Vũ Khắc Tiệp dùng bữa - Ảnh: FBNV
Bất ngờ với những bữa cơm tối Phượng Chanel tự tay chuẩn bị cho Quách Ngọc Ngoan

Bất ngờ với những bữa cơm tối Phượng Chanel tự tay chuẩn bị cho Quách Ngọc Ngoan

Khán giả theo dõi trang cá nhân của Quách Ngọc Ngoan thường xuyên bị bất ngờ khi nam diễn viên khoe những bữa tối độc đáo do vợ đại gia tự tay chuẩn bị.

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Từ khóa:   Phượng Chanel Vũ Khắc Tiệp Quách Ngọc Ngoan

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