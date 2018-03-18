Quách Ngọc Ngoan tình tứ chăm sóc Phượng Chanel ở chốn đông người

Hậu trường 18/03/2018 14:56

Quách Ngọc Ngoan khiến nhiều người bất ngờ khi trổ tài làm tóc rất khéo cho người tình hơn tuổi.

Mới đây, Quách Ngọc Ngoan chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đang làm tóc cho Phượng Chanel. Nam diễn viên khoe thần thái cuốn hút trong vai trò một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp.

Tuy đây là một trong những lần hiếm hoi chia ảnh riêng tư lên mạng xã hội nhưng có thể thấy nam diễn viên Lôi Báo chăm sóc rất chu đáo cho người tình hơn tuổi. Cặp đôi thu hút sự chú ý khi không ngại thể hiện những cử chỉ quan tâm ở chốn đông người.

Quách Ngọc Ngoan tình tứ chăm sóc Phượng Chanel ở chốn đông người - Ảnh 1
Quách Ngọc Ngoan chia sẻ khoảnh khắc đang làm tóc cho bạn gái hơn tuổi - Ảnh: FBNV
Quách Ngọc Ngoan tình tứ chăm sóc Phượng Chanel ở chốn đông người - Ảnh 2
Nam diễn viên tạo mẫu tóc rất chuyên nghiệp - Ảnh: FBNV

Dưới chia sẻ của Quách Ngọc Ngoan, nhiều người để lại bình luận ngợi khen sự khéo léo của diễn viên Lôi Báo. Bên cạnh đó, cũng không ít người bày tỏ sự ghen tỵ khi Phượng Chanel tìm được người chồng ga lăng, tâm lý lại rất điển trai.

Quách Ngọc Ngoan tình tứ chăm sóc Phượng Chanel ở chốn đông người - Ảnh 3
Từ ngày công khai yêu nhau, Phượng Chanel và Quách Ngọc Ngoan luôn dính nhau như sam ở bất cứ đâu - Ảnh: FBNV
Quách Ngọc Ngoan tình tứ chăm sóc Phượng Chanel ở chốn đông người - Ảnh 4
Quách Ngọc Ngoan tình tứ chăm sóc Phượng Chanel ở chốn đông người - Ảnh 5
Nhiều cư dân mạng ghen tỵ với Phượng Chanel - Ảnh: FBNV
Chỉ với vài bức ảnh, Quách Ngọc Ngoan vô tình để lộ bí mật 'động trời' của Phượng Chanel

Chỉ với vài bức ảnh, Quách Ngọc Ngoan vô tình để lộ bí mật 'động trời' của Phượng Chanel

Bài chia sẻ chúc mừng sinh nhật của Quách Ngọc Ngoan gửi đến Phượng Chanel gây chú ý bởi chi tiết nữ đại gia đã có nhiều con riêng.

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Từ khóa:   Quách Ngọc Ngoan Phượng Chanel Quách Ngọc Ngoan - Phượng Chanel

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